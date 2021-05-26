一張圖看新北市病例分布！「板橋等7區域」均破百人　僅剩4淨土0確診

▲新北市累計至5月26日病例總數地圖。（圖／ETtoday製）



記者黃可昀／綜合報導

今天（26日）加上校正回歸的331例，共有663例本土確診，疫情最嚴峻的新北市2021年累計至今有2278例，且有7個區域都已經破百，目前僅剩下平溪、坪林、烏來、雙溪4個區域0確診。

新北市今日召開防疫記者會，公布今年2021年1月1日到5月26日的累計病例，新北市總數為2278例，最多案例是板橋576例，其次為中和348例、三重250例、新莊216例、永和161例、土城156例、新店144例、蘆洲89例、樹林55例、五股54例、汐止54例、淡水45例、林口31例、泰山27例、三峽25例、八里12例、深坑12例、鶯歌5例。

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▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



新北市長侯友宜表示，今天新北市新增152例、校正回歸89例，「板橋區是最嚴重區域，市府大樓就位在高風險熱區」，市府外包駐府廠商也傳出確診案，他會嚴格要求市府落實分組居家辦公，盡可能降低群聚風險。

新北市這幾天都是全台個案分布最多的縣市，若無趨緩是否有停班的計畫？侯友宜指出，現在新北處於疫情高峰期，但從監測點數據來看民眾都是「低度活動」，繼續保持低度活動疫情就能控制下來，雖然不一定會走到停班這步，但市府也已預先做好準備。

▼截至5月26日，全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

