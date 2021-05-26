離島淪陷！金門縣政府繃緊神經　縣長喊：我們已做好充分準備

記者陳韻如／金門報導

中央流行疫情指揮中心26日宣布，新增302例本土案例，校正回歸331例，其中就連離島連江縣也出現確診案例。對此，同樣身為離島的金門目前正積極嚴防疫情擴散，並於金門機場設立快篩站，而縣長楊鎮浯則表示，「這一塊我們都充分的準備好了」。

▲金門縣長楊鎮浯受訪。（圖／記者林名揚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對連江縣也淪陷，金門縣長楊鎮浯26日下午受訪時表示，金門機場的快篩站已重檢完成，且已開始展開旅客的快篩服務，而快篩的部分有三級的適用對象，第一為與確診者的接觸者有足跡重疊者，第二則是自熱區返回者，第三為自身症狀覺得有疑慮的，只要是這三類的旅客，就可以前往快篩。

▲▼金門機場快篩站重建完成。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯提到，如果快篩有狀況，就會馬上到衛福部立金門醫院來做進一步的PCR，等待結果出爐後再視狀況，「看是到這個集中檢疫場所還是說用其他的處理，這些都有一個完整的配套」。

楊鎮浯強調，金門在這一塊已經準備很久了，整個流程以及後續的配套都沒有問題，包含醫護的能量，也已跟在地的開業醫、醫師公會談好支援，「所以我想這一塊我們都充分的準備好了」。

此外，針對金門防疫旅館是否充足，楊鎮浯則提到，目前防疫旅館已經談定約有超過一百間房間，同時金門縣政府也訂定了一個獎勵旅館、民宿加入防疫旅館的作業辦法，而現在有很多的旅宿業者都有表達合作意願，目前視狀況動態調整，但至少保存大概在一百間以上的一個基礎量，之後再視情況決定是否要擴大。