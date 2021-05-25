高雄新措施！凡居家隔離者入住防疫旅館　每日補貼500元



▲高雄市政25日召開防疫會議 。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布三級疫情警戒延長至6月14日，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課也延長至6月14日。指揮中心今（25）日公布國內新增281起本土病例，高雄市新增3例，市長陳其邁也宣布，只要是居家隔離者住到防疫旅館，高雄市每天會再補貼5百元，減輕負擔。

中央流行指揮中心25日公布全台一共新增281起本土病例，261例校正回歸，其中高雄市本土新增起3例，校正回歸是0例，下午15時高雄市長陳其邁召開記者會，針對疫情作最新回應。

陳其邁指出，居家隔離在居家旅館是對自己和家人最安全的方式，因此宣布從5月1日開始，只要是居家隔離者住到防疫旅館，高雄市每天會再補貼5百元，以減輕市民朋友負擔。

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▲高市府安心就業計畫 。（圖／高市府提供）





另外，市府也推出安心就業計畫，因疫情協商減班休息通報勞工局，依勞工投保薪資與實領薪水差額，由政府補助50%。以勞工最高保薪資上限4萬5800元為例，減班休息領到基本工資2萬4千元，薪水少了2萬1800元，就可以領取差額一半的補助，也就是說，勞工每月最多可領到1萬900元。

時間對我們來說完全沒用！

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