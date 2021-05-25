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影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

新聞節目中心／綜合報導

眼看國內疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。台大公衛學院教授陳秀熙今日在ETtoday《雲端最前線》節目中也呼籲，如今台灣的非藥物介入公共衛生手段（NPI）只做到75分，但「這支病毒沒有90是沒辦法」；若三級警戒沒辦法做到90%，「剛才我們臆測的，所謂臨界點的延長線（至6月中旬），可能會拉得更長」。

《雲端最前線第1032集完整節目FB》

《雲端最前線第1032集完整節目Youtube》﻿

陳秀熙近日曾分析，國內可能要等到6月中旬後，才能漸漸回歸正常生活。對於各界在5/28解除全國三級警戒的期盼落空，他今日也提到，一直呼籲大家要有耐心，讓時間把那群最高峰的群聚感染沖刷掉；至於為什麼評估要到6月中，「因為PCR的檢驗上已經知道，它要延長間隔，那你現在已經知道，又不考慮進去，就不實際」。

陳秀熙進一步說，事實上若只針對528，也該再延長一週，因為大家已看見間隔、去重建曲線，就是為了了解這些流行波的傳染，「可是你明明就有這麼多案例、要消化這些案例，不給他時間嗎？」估計還要再一個星期，將這些案例整個真正爆出來後，才能看到那個「波」往下走，「所以就算今天第二波、第三波沒有，也應該再延長一週，來讓整個檢驗能量有時間去運作」。

「你看通報量到最後，都是一萬、兩萬在成長，你想進去排隊的檢驗量要排多久？」陳秀熙接著說，大家當然希望能一直加速，「可是你有看過實驗室的人，這樣一直做、一直做？他怎麼樣能夠消化這些？」因此認為6月中是一個較為合理、科學面解釋的時間點。

▲▼ 台大公衛學院教授陳秀熙。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於各地快篩站爆量，是否可能成為防疫破口？陳秀熙表示，篩檢站應稱「社區主動監測站」，而如今北市已從原本4個點，開始在很多醫院不同部門設置快篩，就是在調整設施，「因為突然來這麼多個案，老實講大家也有點措手不及，所以有時候讓他們有一、兩天時間調整後，那些快篩等候的人潮就會開始減退」「所以剛開始快篩我們就跟他講，千萬不要去那邊排隊」。

話鋒一轉，陳秀熙也提到，如今台灣的非藥物介入公共衛生手段（NPI）措施，大概只有做到75分，「我一直跟大家講，這支病毒沒有90是沒辦法」，如今不只排快篩，很多不能內用的飲食店也變成在外面排隊，「那些排隊有沒有社交距離？誰來管制這事情？民眾一定要靠自律！」

AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

談及國產疫苗預計7月上市，陳秀熙則說，國產疫苗是重組蛋白，產生不良反應作用較低，且主劑強化後，效應大概會跟AZ疫苗一樣；不過，要等它上市還有一段時間，且即便有國產疫苗可打，仍要2、3個月才能打完，「所以我們還有4個月，要走這一條到90%（施打率）的路」。

陳秀熙接著說，「我從不認為我們拿不到美國疫苗」，美國本來留了第3劑疫苗，是害怕變種病毒，這並沒有對錯，但此時我方應該趕快去爭取疫苗，至少讓民眾可以先打一劑，國產疫苗再補上來；而這中間，我方再去爭取專利，「你賣給我，能不能專利來台灣生產？這就是雙向進行」。

他進一步解釋，這樣做的好處是，民眾打了一劑國外疫苗後，就能拿到國外護照，國產疫苗則是保護大家，讓防疫可以降低，這也是雙向齊全，「在台灣這麼難的政治情形下，不是很好嗎？」所以我方是要用第一劑疫苗，來幫助現在最困難的疫情，然後讓國產疫苗能維護疫情不持續下去。

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