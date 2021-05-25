出生遭斷言「活不久」！連體嬰姊妹奮鬥31年　精彩結局眾人稱羨

▲美國連體嬰「亨塞爾姊妹」打破醫師謠言，如今31歲為國小教師。（圖／翻攝自Yotube@Naked Stories）

記者羅翊宬／綜合報導

美國知名的連體嬰「亨塞爾姊妹」（Abigail and Brittany Hensel）生於明尼蘇達州，由於各自擁有獨立的心臟、胃腸、脊椎，奇異的連體嬰生理構造與同心協力的生活方式引來世人關注。不過，31年前出生時，姊妹倆卻被醫師斷言「會活不久」，然而如今卻有著充滿希望、且令人敬佩的精采人生。

根據美媒《Knovhov》報導，亨塞爾姊妹擁有2顆頭顱，頸部以下為連體狀態，其胸部比正常人略寬，出生時截去一條附著於背部肩頰骨的手臂，僅剩一雙手臂、一雙腿，姊妹倆各自操控單邊的手與腿，在出生後學習協調身體運作的過程中，需姊妹同心協力合作才能完成拍手、爬行、步行、跑步、游泳等動作。

亨塞爾姊妹在考試時會各自控制半邊的手臂，完成2分考卷，姊姊艾比蓋爾擅長數學、妹妹布列塔尼擅長寫作。有趣的是，在求學過程中，姊妹倆在各領域的表現與成績截然不同。如今，姊妹倆打破當時醫師的斷言，在明尼蘇達州一所國小擔任5年級教師，還各自領屬於自己一份的薪水。

就有一名暱稱為SexyShad的網友出言證實，曾經親眼見到過亨塞爾姊妹，當時還以為是萬聖節雙頭人的恐怖扮妝造型，近看才發覺是大名鼎鼎的連體嬰姊妹，「她們看起來非常友善，而且姊妹說話時總是一搭一唱，還能用雙手發簡訊，一個人控制左邊、另一個人控制右邊，默契十足的樣子真的太瘋狂了！」

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