印度疫情死亡人數突破30萬！登全球第三　僅3.8%人口完成接種

▲印度新冠肺炎死亡人數24日突破30萬人大關。（圖／路透）



記者張寧倢／編譯

印度疫情再達另一嚴峻的里程碑，印度衛生部24日表示，過去24小時新增4454例死亡，累計死亡人數突破30萬大關，總確診人數則逼近2700萬人。然而，據《美聯社》報導，幾乎可以確定的是，兩者數據都被低估了。

根據《美聯社》指出，印度衛生部24日報告稱，過去24小時新增4454例死亡、22萬2315例確診，累計死亡人數達30萬3720人，總染疫人數則為2680萬。報導指出，目前印度死亡人數飆升至全球第三高，僅次於美國與巴西，佔全球近347萬病殁人數的8.6%，但幾乎可以肯定，無論是死亡或是確診，真實數字會比報告數據高出許多。

▲美聯社指出，印度報告的確診與死亡人數都被低估許多。（圖／路透）

報導提到，儘管最近幾天幾個大城市疫情稍有緩解，但離病毒在印度肆虐的終結還差一大截，首都新德里的醫院氧氣耗盡，居民在家中死亡，孟買許多患者也在擁擠的醫院走廊上病死，在農村的人民更是在接受篩檢之前，就已經發燒或呼吸急促，尤其農村醫療條件有限，卻佔全國的絕大多數人口，更造成可怕的損失，先前也傳出數百具屍體被沖上北方邦的恆河岸邊。

報導稱，印度是世界上最大的疫苗生產國，但全國將近14億人口中，只有4160多萬、約3.8%的人口完成疫苗接種，近來印度的疫苗接種進度也有所減慢，許多地方邦政府表示，他們沒有足夠的疫苗可以為民眾施打。聯邦政府24日表示，開放18到44歲民眾前往當局疫苗接種中心進行免預約登記接種，盼能達成最小程度的疫苗浪費。

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