洗腎男不滿遭減少止痛劑量　竟爆氣拿點滴架狂K玻璃

記者黃宥寧／台北報導

北市榮總驚爆1名呂姓洗腎男病人因不滿值班醫師不幫忙加強止痛藥劑量，竟在院內咆哮怒吼值班醫師，嚇得對方躲進廁所，呂男並持點滴架敲破醫院玻璃，嗆護理師「我會叫外面的大姊頭打妳」。士林地院依恐嚇危害安全罪，處拘役30日又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日；其中判重罪為對醫事人員以強暴之方法，妨害醫療業務，處有期徒刑6月。

呂男於2020年8月5日入住榮總病房進行洗腎，在6日晚間6時許想泡茶給醫師喝以表謝意，便逕行將病房外護理站前推車，自行拿了推車旁放置的紙杯，陳姓護理師看見向他表示，「這是留存病患檢體用的」並拒絕呂男拿取。豈料呂男下秒竟暴怒，在同日7時許搭乘接駁車時，基於妨害自由之犯意，向林姓護理師轉告並恫嚇稱，叫陳XX小心一點，下次再這樣我就要對她動手，會叫外面的大姊頭打她。

同年8月6日晚間11時許，經主治醫師評估呂男病況後將調整嗎啡施用量，醫師並多次向呂男解釋「強效嗎啡會抑制呼吸」，呂男仍不在乎一再要求增加，並在與值班葉姓醫師通電話時恐嚇見面要打他，更在醫院病房外作勢要毆打葉姓醫師。

▼呂男不滿止痛劑量遭調整竟持點滴架砸醫師值班室玻璃。（圖／記者邱中岳翻攝）

8月7日晚間11時許呂男因不滿用藥遭調整向護理站反應，經護理師通知陳姓值班醫師到場向呂男說明，呂男竟明知陳醫師為醫事人員且從事醫療業務中，竟基於違反醫療法、妨害自由及毀損之犯意，徒手揪住陳醫師衣服，並作勢攻擊陳醫師。醫師掙脫後並躲避進醫師值班室內並將門上鎖，呂男竟持鐵製點滴架敲擊值班門，導致玻璃碎一地。

呂男於審理中稱「醫師們都對我很好，我很感激他們」並向法官解釋，這件事情發生後也很想向醫師們道歉。合議庭認呂男僅因期望未能達到滿足，動輒恫嚇，並一再升級暴力行為，所幸陳姓醫師及時躲避到值班室內，未受有身體傷害，但呂男卻變換工具，不斷嘗試攻破值班室門窗，足見犯意堅定。

士林地院依恐嚇危害安全罪，處拘役30日又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日合併執行55天，得易科罰金5萬5千元；其中判重罪為對醫事人員以強暴的方法，妨害醫療業務，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元

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