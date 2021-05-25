雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增334例新冠本土病例，新北市、台北市各占177例、99例，讓不少雙北居民擔心到不做快篩就睡不著。其實新冠肺炎的症狀相當多變，根據疾管署網站指出，主要症狀包含發燒、乾咳、倦怠以及呼吸急促，若民眾曾收到細胞簡訊，加上曾與接觸者有接觸史、到過高風險足跡區、出現上呼吸道相關症狀者，請依照規定前往醫院快篩。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

●新冠肺炎14種症狀 最常出現這4種

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新冠肺炎的症狀千變萬化，甚至與一般感冒極為相似，英國國王學院研究團隊曾在研究中指出，新冠肺炎症狀主要包含14種，分別為嚴重疲憊、肚子痛、胸痛、喉嚨痛、嚴重呼吸急促、沒食慾、嗅覺改變（喪失）、不尋常的肌肉痠痛、頭痛、聲音沙啞、精神混淆、腹瀉、發燒、咳嗽。

而根據我國衛福部疾管署網站資料顯示，目前已知確診個案的臨床表現主要有4種，分別為發燒、乾咳、倦怠以及呼吸急促（約三分之一），其他症狀則包含肌肉痛、頭痛、喉嚨痛以及腹瀉，僅部分個案出現嗅味覺異常或喪失。

▲新北市社區篩檢站分布。（圖／新北市府提供）

●雙北3大疫情熱區：板橋、中和、萬華

新北市府日前啟動強化三級防疫警戒，23日先在板橋、中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，24日新增三重、新莊兩處熱區防疫中心。新北市長侯友宜表示，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等這幾區域，因為跟萬華臨近，篩檢出來的有80％以上都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫。

▲台北市加開快篩的醫院。（圖／台北市政府提供）

而台北市的部分，疫情重災區萬華的本土確診病例已經突破3位數，是12個行政區中最多的，其次為大安區以及內湖區。台北市長柯文哲23日在防疫記者會上宣布，將在全市12個行政區全部布設快篩站，全力圍堵疫情。

▲新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」。（圖／記者黃克翔攝）

●不快篩睡不著？ 這4種人才需要

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅曾向《台灣事實查核中心》表示，由於過去台灣社區沒有染疫疑慮，醫師可以透過TOCC也就是旅遊史、職業別、接觸史以及是否曾有群聚，來判斷需不需要進行採檢，但考量到現在社區疫情拉警報，單靠TOCC已經不夠準確。

其實，無症狀或相關接觸史之民眾並不需要進行篩檢。但如果民眾曾收到細胞簡訊、與確診者有接觸史、到過高風險足跡區域，以及出現上呼吸道相關症狀者，請依照規定至醫院快篩。

兒科醫師徐嘉賢23日也在個人臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」PO文勸告，新冠肺炎的症狀與一般感冒相似，甚至有無症狀感染者，而普通的感冒病毒也會出現嗅味覺異常現象，只是新冠肺炎的比例特別高，通常是出現在初期，唯一能夠確定的方法就是做篩檢。

徐嘉賢強調，除非經醫師檢查有強烈懷疑，加上有接觸史、與確診者足跡重疊，否則沒事還是不要去湊熱鬧「篩檢看看」，畢竟在篩檢站、急診、大醫院的風險可能更高，也會增加防疫醫護人員額外的不必要工作。

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