　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增334例新冠本土病例，新北市、台北市各占177例、99例，讓不少雙北居民擔心到不做快篩就睡不著。其實新冠肺炎的症狀相當多變，根據疾管署網站指出，主要症狀包含發燒、乾咳、倦怠以及呼吸急促，若民眾曾收到細胞簡訊，加上曾與接觸者有接觸史、到過高風險足跡區、出現上呼吸道相關症狀者，請依照規定前往醫院快篩。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

●新冠肺炎14種症狀　最常出現這4種

[廣告]請繼續往下閱讀...

新冠肺炎的症狀千變萬化，甚至與一般感冒極為相似，英國國王學院研究團隊曾在研究中指出，新冠肺炎症狀主要包含14種，分別為嚴重疲憊、肚子痛、胸痛、喉嚨痛、嚴重呼吸急促、沒食慾、嗅覺改變（喪失）、不尋常的肌肉痠痛、頭痛、聲音沙啞、精神混淆、腹瀉、發燒、咳嗽。

而根據我國衛福部疾管署網站資料顯示，目前已知確診個案的臨床表現主要有4種，分別為發燒、乾咳、倦怠以及呼吸急促（約三分之一），其他症狀則包含肌肉痛、頭痛、喉嚨痛以及腹瀉，僅部分個案出現嗅味覺異常或喪失。

▲▼新北市21日最新確診者數據。（圖／新北市府提供）

▲新北市社區篩檢站分布。（圖／新北市府提供）

●雙北3大疫情熱區：板橋、中和、萬華

新北市府日前啟動強化三級防疫警戒，23日先在板橋、中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，24日新增三重、新莊兩處熱區防疫中心。新北市長侯友宜表示，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等這幾區域，因為跟萬華臨近，篩檢出來的有80％以上都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫。

▲▼台北市最新疫情，台北市長柯文哲舉行記者會說明。（圖／台北市政府提供）

▲台北市加開快篩的醫院。（圖／台北市政府提供）

而台北市的部分，疫情重災區萬華的本土確診病例已經突破3位數，是12個行政區中最多的，其次為大安區以及內湖區。台北市長柯文哲23日在防疫記者會上宣布，將在全市12個行政區全部布設快篩站，全力圍堵疫情。

▲▼新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」啟用，等待結果民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」。（圖／記者黃克翔攝）

●不快篩睡不著？　這4種人才需要

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅曾向《台灣事實查核中心》表示，由於過去台灣社區沒有染疫疑慮，醫師可以透過TOCC也就是旅遊史、職業別、接觸史以及是否曾有群聚，來判斷需不需要進行採檢，但考量到現在社區疫情拉警報，單靠TOCC已經不夠準確。

其實，無症狀或相關接觸史之民眾並不需要進行篩檢。但如果民眾曾收到細胞簡訊、與確診者有接觸史、到過高風險足跡區域，以及出現上呼吸道相關症狀者，請依照規定至醫院快篩。

兒科醫師徐嘉賢23日也在個人臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」PO文勸告，新冠肺炎的症狀與一般感冒相似，甚至有無症狀感染者，而普通的感冒病毒也會出現嗅味覺異常現象，只是新冠肺炎的比例特別高，通常是出現在初期，唯一能夠確定的方法就是做篩檢。

徐嘉賢強調，除非經醫師檢查有強烈懷疑，加上有接觸史、與確診者足跡重疊，否則沒事還是不要去湊熱鬧「篩檢看看」，畢竟在篩檢站、急診、大醫院的風險可能更高，也會增加防疫醫護人員額外的不必要工作。

相關新聞

►不斷更新／全台快篩站總整理看這邊　確診、防疫Q＆A一次看

ET快訊
直擊！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站
午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

萬華「9人蝸居共用衛浴」1確診　快篩結果出爐

感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

被PPT逆襲二度道歉！　親綠寫手1137字護妻、暫停發文

午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

快訊／高雄老夫妻打牌染疫再傳3家人　好市多中華店25日閉店清消

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

萬華「9人蝸居共用衛浴」1確診　快篩結果出爐

感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

被PPT逆襲二度道歉！　親綠寫手1137字護妻、暫停發文

午後防強對流大雨！下波「更強更多」　滯留鋒面可能徘徊4、5天

PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

快訊／高雄老夫妻打牌染疫再傳3家人　好市多中華店25日閉店清消

繼續宅在家！本土確診飆破3千　陳時中鬆口：研議延長三級警戒

「雅婷怡君」免費龍蝦帶回家吃　王品尋人啟事調整外帶也適用

嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

親綠寫手自導自演被鄉民逆襲！「眼球」訂閱狂掉急切割、暫停職務

萬華「9人蝸居共用衛浴」1確診　快篩結果出爐

感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

擺脫震盪格局　美股收高186點！台積電ADR漲1.59%

美韓聲明提台海穩定「南韓該怎麼做」　五角大廈：美對台政策不變

數據曝光！　台灣疫苗接種率低於印度、菲律賓、南韓、日本

雙北3大疫情熱區曝！染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

本土爆發「5/14以來已17死」

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

momo宣布6項送貨調整

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

台大住院醫師藉疫情放長假　院長吳明賢公開信嘆「無情且傲慢」

親綠寫手認知戰　眼球中央說話了

桃園清心10字公告只做去冰驚呆萬人

AZ疫苗首兩批只剩3萬劑！今增4起嚴重不良事件

午後防強對流大雨　下波滯留鋒面更強！可能徘徊5天

更多熱門

相關新聞

「最美魚販」阿澎接徵召抗疫：無法置身事外

「最美魚販」阿澎接徵召抗疫：無法置身事外

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前發出徵集令，希望退休、離職的醫療人員能支援到防疫前線作戰，已有上千人挺身而出，包括藝人炎亞綸爸爸、玉兔都是其中一員，連「最美魚販」阿澎（劉心語）都直言無法置身事外，決定接受徵召，盡自己的一份力量。

新冠肺炎起源　美國喊話世衛二階段調查

新冠肺炎起源　美國喊話世衛二階段調查

PChome宣布雙北5區不送上樓　暫停貨到付款

PChome宣布雙北5區不送上樓　暫停貨到付款

5地區網購族注意　momo、PChome暫停配送大家電

5地區網購族注意　momo、PChome暫停配送大家電

快訊／元大證1員工確診　金融業第26個人染疫

快訊／元大證1員工確診　金融業第26個人染疫

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

WHA開幕！　邀請台灣不列入議程

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面