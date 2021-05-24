親綠寫手誇「習近平帶大陸進步」　她一句話酸爆民進黨

▲PTT鄉民抓到親綠寫手自導自演。（圖／翻攝自ptt）



記者徐政璿／台北報導

民進黨立委王定宇、親綠網路寫手林姓男子及焦糖哥哥藝人陳嘉行24日都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話。沒想到，PTT鄉民不甘被污衊，追查發現整起事件竟是林姓寫手一手操作，林甚至被翻出曾誇習近平帶領中國大進步。對此，民眾黨科技立委高虹安諷刺民進黨，原來是「白天推廣掃毒軟體，晚上駭客散布病毒？」

高虹安表示，近日不少執政黨人士和KOL，紛紛提醒大家，疫情當頭、人心惶惶，務必慎防網路認知作戰。

高虹安說，但如果總統蔡英文臉書講的 「假訊息」，有部份是綠營支持者刻意製造出來，再讓自己人打假、消毒，又若是所謂的中共入侵批踢踢，對台灣實施的認知作戰，居然有部份是民進黨高層親友創造出來的，算是一種自我整合的產業鏈嗎？

高虹安諷刺，「還是這是給台灣人打疫苗，以激起國人 #抗體反應 的苦肉計？」

▲PTT鄉民抓到親綠寫手自導自演。（圖／翻攝自ptt）

林姓寫手24日在臉書發文，指控PTT八卦板上午10點後突然出現大批鼓吹貼，「告訴你『疾管署發的是假訊息』，深藍韓粉群組直接在這裡上演」，「同時可以留意一則新聞，5月20日LINE上面才出現好幾個假的『衛福部疾管家』、『疾管署』的冒充官方帳號或社群，LINE官方予以移除。然後過了幾天，戰術直接改成鼓吹大家『封鎖真的疾管署帳號』。」

對此，鄉民追查林姓寫手的帳號，從他的臉書帳號搜尋，進而發現他曾在PTT發出「八卦板發起週末出遊革命，打垮指揮中心」、「台灣這幾年就是一直黑共產黨啊，九二共識」、「就不敢承認習近平帶領新中國大進步啊」、「大陸不是敵人有什麼好作戰」等。

此外，也有網友起底發現，林姓寫手現任眼球中央電視台的寫手，先在在PTT反串親中，再到FB指控PTT親中賣台「認知作戰」，瞬間讓八卦板炎上。

網友看完紛紛留言，「當綠蟑螂不丟臉 被人抓包才丟臉」、「說PTT散佈，真的可惡」、「抹黑自導自演被抓包 小孩真可憐」、「反串是因為認知作戰，沒有反派怎麼舉例」、「噁心側翼頻道撕裂台灣人民」、「出來打球啊」。

▲PTT鄉民抓到親綠寫手自導自演。（圖／翻攝自ptt）

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