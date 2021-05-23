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網傳快篩站醫師僅穿「拋棄式雨衣」工作　新北衛生局駁斥

▲▼新北衛生局駁斥醫師只穿拋棄式雨衣工作。（圖／新北衛生局提供）

▲網傳醫師只穿拋棄式雨衣工作，新北市衛生局發聲明駁斥。（圖／新北衛生局提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市板橋機動篩檢站23日正式啟用，但一名醫師在臉書發文指出，基層醫師主動支援機動快篩站，卻被迫只能穿「拋棄式雨衣」工作。對此，新北衛生局晚間駁斥，強調醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，而篩檢站設置都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，機動篩檢站每三天檢討一次。

一名醫師在臉書貼出一張快篩站醫護工作照，並指這是今天板橋機動篩檢站的狀況，在醫師群組內流傳，站在隔板後的是主動支援的基層醫師，只穿著簡單的拋棄式雨衣工作，而非電視上看到所謂「兔寶寶裝」的隔離衣。

該名醫師表示，依據原先計畫，要在社區活動中心設置行動篩檢站，永和耕莘醫院的院長21日奉命開設「中和區篩檢站」，但遭到當地里長、居民嚴重抗議等原因，計畫以失敗告終。因此，百般無奈之下，後續設立行動篩檢站，只能設在戶外，由於沒有空調，若穿上全套隔離服，醫師可能會熱衰竭、中暑，因此只能穿著防護不足的裝備，再吹電風扇散熱。

▲▼新北衛生局駁斥醫師只穿拋棄式雨衣工作。（圖／新北衛生局提供）

針對該醫師質疑醫護人員只穿「拋棄式雨衣」做篩檢，新北衛生局晚間回應，新北市設置的機動篩檢站，醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，同時採用高規格採檢隔板，絕對重視醫護同仁的防護與健康。

衛生局表示，疫情嚴峻，謝謝第一線的辛苦醫護同仁，謝謝永和耕莘醫院的鄒院長全力支持，新北市衛生局主管同仁也一直在場，我們一起面對疫情、面對問題。

衛生局強調，篩檢站設置都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，新北市熱區防疫中心設置的是「機動」篩檢站，將以三天為週期檢討一次，以服務民眾需求，會滾動式調整。

▲▼新北衛生局駁斥醫師只穿拋棄式雨衣工作。（圖／新北衛生局提供）

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