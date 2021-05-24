連3天校正回歸！沈富雄：結果是正面，但連陳時中也看不出來

▲沈富雄直言，回溯補實不得不做，但用「校正回歸」一辭該打屁股。（圖／ETtoday資料照）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，日前指揮中心公佈了校正回歸個案後引發各界論戰。對此，前立委沈富雄發文提到，「校正回歸的結果使多數人憂心如焚、認為疫情轉壞」，這是外行人的淺見，直言校正回歸的結果是正面的，「這一點連陳時中也不敢講，或甚至看不出來」。

沈富雄於今（24）日在臉書寫下「回溯補實」不得不做，「校正回歸」該打屁股！他指出，在星期六（22日）陳時中宣布400例新確診案「校正回歸」到5/16至5/22之間，結果舉國譁然，綠營一片沉寂無力護航，而藍營則殺聲震天，交相指控陳時中「蓋牌」或為某種目的而美化數字。

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▲05/24確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）

沈富雄認為，除非「校正回歸」一辭已經是統計學上被接受的專有名詞，否則它極容易引起誤會。他並解釋道，「校正」兩字暗示原先的數字不正有誤，其實是不齊、不完備，而「回歸」英文常用Regression一字，此處用「回歸」兩字暗示這400例回到它們所屬的發生日、採樣日或篩檢確診日。其實，這400例在5/22之前是黑數，沒有人知道它們是存在的，連陳時中說的「掀牌」也不盡正確，他主張「回溯補實」四字比較沒有爭議。

▲沈富雄認為陳時中不該用「校正回歸」一辭。（圖／指揮中心提供）

對此，沈富雄直言「校正回歸是應該做且不做才是大大不應該」，但這一招無疑使中央疫情中心大失威信，陳時中啞口無言，反擊不力。其原因如下：

1、陳時中團隊最夸夸其言，引以自豪的「超前佈署」在確診案暴增至206案時就不堪一擊，這是疫情過百的第二天。

2、國外事後補齊的例子也所在多有，但他們的確診案例往往是上千上萬，而我們只是區區兩三百。

3、陳時中喜用「塞車」一辭搪塞，而且是「通報」塞車，該核對的項目由20項減為8項，則塞車化解，400新例浮現，這樣的解釋不能令人滿意，因爲5/18至5/21的補齊率（新增／原先數）分別為35.4、34.4、25.8、11.8，合理的預期應該是最近的一天塞得最凶。

4、正確的做法是「塞車」的第二天就找出塞車的原因而予以修正，把前一天的數字一次補齊，而不是滴滴答答修正沒完，直到今天還在修正。