香港人不打輝瑞疫苗？　李德維一席話酸爆王定宇

▲王定宇、李德維。（合成圖／記者林敬旻、黃國霖攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇23日在臉書以自己做了一個夢指出，藍營鼓吹買上海復星代理的輝瑞疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品。對此，國民黨立委李德維要王定宇，不要再對台灣民眾發動認知作戰，「月租八千的輕豪宅，就算再好睡，也不能只會做夢不做事，更何況，還是個胡說八道的假夢！」

李德維表示，輝瑞疫苗（中港澳稱「復必泰」）是當今世上評價最高的疫苗，不是「連港人都不想打的品質不佳疫苗」，香港人口750萬人，截至5月16日已施打66萬劑，是做了什麼白日夢說港人不想打？其次，輝瑞BNT疫苗是由輝瑞與德國BNT合作開發生產，中國大陸的上海復星是早期投資入股，並取得大中華區代理權，至今市面上的輝瑞都是由德國原廠生產，王定宇又是做了什麼白日夢？要把人家抹紅，轉移民進黨政府當初拒買，如今買不到的窘境？

李德維指出，疫苗是救命的，疫苗只有分有效沒效，沒得到跟買不到，沒有分顏色，王定宇做再多白日夢，都無法解釋為什麼當初不願透過林全擔任董事長的東洋生技採購輝瑞，也無法掩蓋如今就真的沒有疫苗，沒有就是沒有，「月租八千的輕豪宅，就算再好睡，也不能只會做夢不做事，更何況，還是個胡說八道的假夢！」