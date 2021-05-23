王定宇用夢境諷：紅藍政客鼓吹中國疫苗　牽涉數十億暴利

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗，又稱「BNT」。民進黨立委王定宇22日在臉書以嘲諷方式，稱自己夢到一段夢境，闡述這些疫苗是如何變成特別慈悲給台灣購買的疫苗，把牽涉數十億的報廢變暴利。

王定宇表示，他夢到香港有一批750萬劑的疫苗，品質不佳，港人都不要施打，只打了110萬劑，還有640萬劑，期限是必須最遲在8月底前打第一針。

王定宇說，後來又夢到港府公布，收到那家疫苗公司的書面通知，指這批號疫苗的藥瓶封蓋包裝有瑕疵。這個批號疫苗的真實有效期只到2021年6月，640萬劑即將報廢，就算按照原來標示，也只剩下三個月效期。

王定宇指出，這支快過期疫苗名為「復必泰」，是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗，這個疫苗又叫「BNT」。

王定宇接著發現，這段時間，突然間好幾位藍營重量級人士要台灣政府跟「上海復星」買疫苗；有的還自告奮勇要幫台灣去跟「上海復星」談；統促黨也出來尬一角；而「上海復星」也出來說願意出讓。

王定宇表示，網路上也出現很多沈睡一陣子的帳號，都在鼓催台灣應該買「上海復星」的「BNT」，否則就是意識形態作祟，突然間連港人都不願意施打的品質不佳疫苗，包裝瑕疵且效期將屆的「復必泰」aka「BNT」，在上海復星、到藍紅政客、特定媒體的話術中，成了特別慈悲給台灣購買的疫苗，「牽涉到數十億的報廢變暴利！」