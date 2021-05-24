累積再加590確診！台灣本島「最後淨土守住了」一張圖曝最新狀況

▲0524新冠肺炎本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增334例本土病例，校正回歸256例。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，目前全台灣本島僅剩台東縣仍維持0確診；外島澎湖縣、金門縣、連江縣，3縣市也是0確診。

指揮中心表示，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多（以板橋區43例為多），其次為台北市99例（以萬華區38例為多），桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

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▲0524新冠肺炎本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）



校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148例最多（以萬華區76例為多），其次為新北市99例（以板橋區34例為多），桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計3692名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 1772 人

台北市 1419 人

基隆市 53 人

桃園市 178 人

新竹市 8 人

新竹縣 6 人

苗栗縣 4 人

台中市 40 人

南投縣 11 人

彰化縣 96 人

雲林縣 8 人

嘉義縣 1 人

嘉義市 1 人

台南市 8 人

高雄市 25 人

宜蘭縣 41 人

屏東縣 17 人

花蓮縣 4 人