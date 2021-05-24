防疫消毒隊員納入公費疫苗接種　鄭文燦贈「元氣箱」慰勉

▲致贈「元氣箱」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市即日起至5月31日，針對全市12區、34個生活圈，進行全市環境大消毒。市長鄭文燦今天於前往桃園區，慰勉環保局防疫消毒大隊指出，目前該大隊編制193位防疫消毒隊員、37部消毒車及137部背負式消毒機，相信能順利完成全市環境清消的任務。鄭市長並特別準備「元氣箱」，致贈給防疫消毒大隊，慰勉隊員們的辛勞付出。

▲進行全市環境清消。（圖／市府提供）

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環保局長呂理德表示，考量防疫消毒大隊及第一線環保清潔人員，從事公共區域防疫消毒及環境清理工作，也可能收運居家隔離/檢疫者的生活垃圾，市府已安排上述人員納入COVID-19疫苗公費接種對象，並會安排儘快接種。

呂局長指出，社區和家戶應落實自主性消毒，可用酒精或稀釋後的漂白水加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，做好自身防護；並提醒民眾倒垃圾時必須落實佩戴口罩及不群聚，保護自己也保護清潔隊員。

而針對這波疫情，市府規劃三階段環境清消計畫，第一階段針對確診足跡熱點即時消毒；第二階段擴大環境消毒範圍，針對足跡熱點週邊共約200里以及404處人潮密集熱區消毒；今日起至5月31日進行第三階段任務。

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