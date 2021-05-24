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5／23一日6死創新高！下週恐迎確診死亡人數高峰　專家曝原因

▲▼新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

▲全台各地陸續增加篩檢站供民眾篩檢。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣23日一口氣暴增6例新冠肺炎死亡病例，為疫情以來單日最高，有不少專家預估，由於近期確診案例激增，未來一周死亡人數恐將明顯增加。對此，前疾管局長蘇益分析原因指出，從輕症到重症、到最後死亡大約需2至3周時間，所以累積起來數字看起來就會很多，建議如果輕症患者若開始出現肺炎情況，應盡早使用如瑞德西韋等抗病毒藥物治療。

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳23日表示，嚴重肺炎個案還在增加，目前有66例使用呼吸器，2例插葉克膜。目前如果只看4/15以後個案，目前有2795位，年齡60歲以上還是有37%，有9.7％是嚴重肺炎和呼吸衰竭，如果單看60歲以上，有18%是重症。

本土確診發病趨勢圖。（圖／翻攝莊人祥臉書）

▲本土確診發病趨勢圖。（圖／翻攝莊人祥臉書）

張上淳說，主要是這次群聚很多在中高年齡層，因為年齡和本身患有慢性疾病的關係，才造成疾病嚴重度較高。目前有6.2%是嚴重肺炎，2.6%是呼吸衰竭，66例使用呼吸器，有1例已經脫離葉克膜，目前剩下2例使用中。

蘇益仁表示，新冠肺炎一般感染者多是輕症，約一周時間就會好，但有10%至20%會轉為重症，從輕症到重症約一周時間左右，而從輕症轉重症、到死亡則是約2至3周時間，尤其是年紀大的人，因此累積起來死亡案例就會很多。

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇益仁表示打疫苗即使被感染，也多是輕症 。（示意圖／記者李毓康攝）

因此他也建議大家都該打疫苗，「如果打了疫苗，即使被感染，也多是輕症，不會死亡。」蘇益仁指出這才是打疫苗最重要的地方。

若要避免增加死亡人數，蘇益仁建議當輕症開始有肺炎情況出現，應盡早使用如瑞德西韋等抗病毒藥物，或是抗體藥物，但要在早期使用會比較有效。

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