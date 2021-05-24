疫苗發功！美7天新增確診數「狂降至1年最低」　採檢陽性比例僅3%

▲美國染疫人數穩定下降，人們生活也逐漸恢復正常，顯示該國疫情已受控制。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國目前有超過60%的成年人已經打了最少一劑疫苗，接近一半已完成接種，而該國過去一週的新冠肺炎新增病例、住院人數和死亡人數也穩定下降，顯示其新冠疫情已逐漸受控。

綜合《紐約郵報》與ABC News報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）23日宣布，全國過去7天平均每日新增確診病例，降至2萬4315例，成為去年6月15日以來最低的一次，而平均每日死亡案例則降至552人，同樣是去年3月以來最低。

▲專家認為，疫情數字下降應歸功於疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

美國CDC也指出，自5月17日起，國內新冠病毒採檢呈陽性的比例就一直保持在3%以下，住院治療的人數也只有3198人，比前一周下降15%，顯示疫情已逐漸受控。有衛生專家認為，疫情數字下降應歸功於疫苗，而這種趨勢將持續下去。

不過，波士頓學院的公衛專家蘭迪甘（Philip J. Landrigan）則警告，要完全杜絕新冠肺炎，全國就必須要有85%以上的人口都接種疫苗，美國目前尚未有足夠人口完成接種，因此輕易放寬限制很有可能將導致疫情再度蔓延。

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