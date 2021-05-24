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4學生急等「宣判」　台中2大學夜唱團累計14確診匡列353人

記者黃翊婷／綜合報導

台中朝陽科大夜唱團染疫事件延燒到中國醫大，2所學校學生以及相關家人共計14人確診、匡列353人，而截至23日為止，台中累計確診病例數為30例，光是夜唱團就占了將近一半。目前已知還有4名學生在等待檢驗結果。

▲▼中市環保局與國軍化學兵群到朝陽科大消毒。（圖／台中市政府提供）

▲台中市環保局與國軍化學兵群曾前往朝陽科大進行消毒作業。（圖／台中市政府提供，下同）

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中央流行疫情指揮中心23日公布台中新增5例本土確診個案，其中2例跟中國醫大夜唱團相關。台中市長盧秀燕同日下午在記者會上表示，中國醫大夜唱團共有12人，目前已有2名男學生確診，6人採檢陰性，還有4人在等待結果，另外波及1名家人。

據了解，朝陽科大第一位確診的女同學案2514在13日前往美樂地KTV唱歌，無罩嗨唱8小時，確診染疫後陸續爆出同行的同學確診，就連隔壁的中國醫大男大生案2958也確診，其胞妹案4005確診，而案4007也是當晚中國醫大夜唱團的女大生。美樂地KTV群聚案目前累計共14人確診，匡列人數多達353人。

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

▼▲夜唱團確診個案關係圖（上），以及台中市23日公布新增的5例本土確診個案足跡（下）。

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

台中市衛生局長曾梓展進一步說明，案4005為本國籍18歲女性，為案2958的妹妹，近日無出國史，是某學校的高三學生，5月20日被匡列為案2958的接觸者，當日無症狀，採檢並開始進行居家隔離，5月22日確診陽性，並在當日開始發燒至38度，有咳嗽症狀，隨後迅速安排救護車後送醫隔離治療；另外，與個案同住的3名家人（爸爸、媽媽、阿嬤）都已匡列為案2958居家隔離者，目前無症狀，學校接觸者則匡列30名同學及1名導師，並列為居家隔離。

曾梓展表示，另一名確診者案4007為本國籍21歲女性，就讀大學二年級，近日無出國史，5月13日跟同學到美樂地KTV夜唱（未戴口罩），5月17日出現咳嗽情形，到診所就醫被認定為普通感冒，後來因為有同學確診，於是在5月21日前往醫院急診採檢，後來檢驗呈現陽性通報確診，並送至醫院隔離治療。

曾梓展說，案4007女大生5月13日曾至美樂地KTV夜唱9小時，且未戴口罩，5月14日至捷運總站夜市，未全程戴口罩，5月19日至月暮藏涮涮鍋用餐，共計列匡列接觸者19人；而個案去過的中國醫水湳關懷琢玉園B2、捷運總站夜市、月暮藏涮涮鍋、全聯台中福星店，後續已通知店家及環保局環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

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