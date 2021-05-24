台中市民爆洗手不適！「綠的抗菌潔手乳」3配方違規　全面下架

▲台中市民通報使用後不適！抽驗檢出「綠的抗菌潔手乳」生菌超標。（圖／台中市食安處）

記者許力方／綜合報導

為防疫把關，台中市食品藥物安全處4月展開市售抗菌洗手乳抽驗專案，抽查8家業者、5個品牌、10件抗（抑）菌洗手乳產品，其中3件「綠的GREEN 抗菌潔手乳」驗出生菌數及大腸桿菌未符規定，已函請廠商所轄桃園衛生局調查釐清，並立即通知下架產品。

食安處表示，3月底接獲民眾反映，使用全聯購買的「綠的GREEN 抗菌潔手乳」後產生不適，市府立即將民眾提供的未開封檢體送往食藥署檢驗，4月起展開市售抗菌洗手乳抽驗專案，抽查台中市大賣場、五金百貨、藥粧店及藥商等8家業者，共抽驗5個品牌、10件產品。

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▲「綠的抗菌潔手乳」3配方全面下架回收、不再銷售。（圖／台中市食安處）



調查報告顯示，10件抽驗產品中，「依必朗抗菌洗手露」、「快潔適抑菌洗手乳-山茶花香」、「快潔適小黃鴨抑菌洗手乳」、「Dr’s Formula抗菌洗手乳」、「Biore抗菌洗手慕斯-沁檸橙香」，微生物含量檢驗結果尚符合規定。

至於「綠的GREEN潔手乳」5件系列產品，其中3件不符規定，包含「綠的GREEN 抗菌潔手乳一植萃配方400ml-清雅槐花配方」（橘色）批號「20200501A」、「20200317A」各檢出微生物含量達220000 CFU/g、98000 CFU/g（手部清潔類化粧品微生物容許量應小於1000 CFU/g），且檢出大腸桿菌（依規不得檢出）；「綠的GREEN 抗菌潔手乳一植萃配方400ml-神奇紫草配方」（紫色）批號「20201105A」，也檢出大腸桿菌（依規不得檢出），其餘2件尚符規定。全案移桃園市政府衛生局。

食安處強調，此次違規產品依化粧品衛生安全管理法第16、17、18條規定處辦，化粧品販賣業者不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且化粧品製造或輸入業者應通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品，該違規產品則應沒入銷毀。

對此，桃園衛生局已責令業者將涉及不合格產品全數下架回收，並要求業者全面檢視相關製程，提出說明及改善矯正措施。該公司已發出聲明，該系列產品包含「清雅槐花」、「神奇紫草」、「活力積雪草」3種配方全面下架回收，不再販售，消費者若有其他問題，或需辦理退貨，可撥打客服專線0800-009996(周一~周五8:00~18:00)

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