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全國三級警戒到何時？陳時中曝3指標「未來一週成重要觀察期」

記者洪巧藍／台北報導

國內近期本土病例大爆發，今（23）日包含校正回歸在內又增加457例本土，何時才能稍微放心？指揮中心指揮官陳時中今透露「未來一週重要觀察期」包含陽性率變化、確診個案變化、分布情況與來源收斂等，都是重要參考因素，到下週累積2週，可有趨勢來預測發展。

▲▼0517指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

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指揮中心副指揮官陳宗彥在今（23）日一度說明三級警戒延長至6/8，後來又訂正為5/28，引發關注。陳宗彥下午早重申自己講錯，並已經進行更正。指揮官陳時中表示，整體何時降級還是要看疫情控制，有進一步變化，「這一週是很重要觀察期」。

國內從5月15日開始雙北提升為三級警戒，19日進一步提升為全國三級警戒，過去9天單日病例都破百，這兩天還增加了大量的校正回歸個案。有媒體針對一週觀察期提問指揮中心，對疫情如何預估。

指揮中心專家小組召集人張上淳說明，提升到三級後請民眾少接觸，希望這個傳播鏈可以不要持續快速增加，甚至可以漸次減少。新冠肺炎潛伏期通常5~7天，當我們開始減少人群接觸，經過潛伏期時間，發現確診病例開始下降，顯示防治措施有幫助。但如果個案數持續增加或者沒有減少，代表社區可能還有些個案沒有被及時隔離開，還在社區傳播。一週之後，可以觀察這段時間相關措施是否讓傳播狀況減少。

陳時中說明，疫情要注意包含陽性率變化、確診個案變化，分布情況跟其來源收斂等，都是重要參考因素。疫情發展很快，不可能透過這幾天數字就看未來一定會怎麼樣，到了下週就已經有兩週，有些趨勢可以被稍微預測跟觀察得到。

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