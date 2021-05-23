看Netflix按到截圖「螢幕秒反黑」　網友傻眼曝1原理：已知用火

▲網友分享截圖Netflix時，螢幕自動反黑。（圖／翻攝自Dard，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內本土疫情大爆發，許多人在家防疫時會追劇打發時間。一名女網友便在Dcard 發文表示，自己宅在家用Netflix追劇，看到一個畫面很想截圖下來，結果截完後卻發現畫面自動變成黑色，她轉念想到若被人翻錄也不好，文章一出立刻引發網友討論，不少人回應「為了版權很正常啦」。



原PO表示，近日因為疫情宅在家中看Netflix，剛好看到以前紅極一時的韓劇「浪漫滿屋」，想要回味一下，看到一半有個畫面很想截圖下來，結果螢幕自動反黑，讓她直呼「好酷喔，想想也是被人翻錄了怎麼辦？」並發現不小心按到截圖時，也會出現同樣分頁全黑的狀況。





PO文一出立刻引來網友熱議，不少人紛紛留言，「一直以來都這樣啊」、「可是我的居然可以截圖，也可以錄製」、「已知用火（指消息不落後，如原始人一樣）」、「那我有點好奇，那像網路上出現的影集截圖語錄是怎麼做的」、「很多人應該也是現在才知道吧」。還有網友開玩笑表示，「你那邊應該還來得及買口罩」。



不少內行網友也分享自身使用經驗，「好像是安卓的可以錄，但蘋果的不行」、「其實為了版權本來就該這樣啦，不然一堆人都盜錄上傳去看片商會虧死」、「我用mac電腦的safari不能截，但用chrome就可以」、「可以用google meet大家一起看」、「電腦版好像沒這個問題，還是常常Ctrl+win+S截好笑的圖貼給朋友」。