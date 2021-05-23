小油坑、軍艦岩...熱門景區還是有人來　北投警加強宣導防疫

▲北投警方針對轄區觀光熱點、登山口針對遊客進行勸導戴口罩防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情疫情日趨嚴峻、台北市北投警方為減緩疫情擴大傳播，加強北投郊區各登山景點、登山口及市場、捷運站的出入口遊客易群聚地區，勸導民眾遵守政府第三級警戒停止聚集及戴口罩等相關之防疫規定。

▲北投警方針對轄區觀光熱點、登山口針對遊客進行勸導戴口罩防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警分局因應疫情提升第三級警戒，針對轄區陽明山親山步道景點為市民登山、休閒之處所展開勸導，運用線上巡邏警力及各項勤務，由執勤員警針對轄內各登山景點包括小油坑、威靈頓山莊、軍艦岩、苗圃、清天宮等登山口、中正山觀景台等遊客容易聚集處，以及轄區內知名公園、捷運站及市場周邊加強宣導及勸離群聚作為，並請民眾保持一定社交距離，確實戴好口罩，週末假日也儘量避免外出，減少因群聚造成接觸傳染。

警方籲請民眾，於疫情嚴峻時期，更應共同遵守防疫規範，保護自己、保護家人。

【相關新聞】



►快下班了！全台分區停電號誌失靈 警、義交總動員維護交通



►萬華阿公店情慾交流成防疫破口 「萬華茶室文化老街」驚曝真相

►快訊／北市中山區套房驚爆命案！女陳屍浴室 遭割頸殘忍殺害