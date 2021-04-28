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闖偵查隊管制區探視毒蟲小弟！民進黨高層子PO文炫耀　警政署要查

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑2018年居然到北投警分局探視自己發監借提的小弟引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑2018年居然到北投警分局探視發監借提的小弟，引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署對於北市松山警分局所長、副所長疏縱人犯、湮滅證據案做出評論，認定兩名警官行為膽大妄為，傷害全體警察長期努力所建立的執法威信及形象，警政署長陳家欽對此至表痛心遺憾！警政署指出，黑衣人闖警所案件，警政署28日下達命令，通令督察室查扣相關人員的手機等證物送刑事警察局鑑識解析，並調閱相關通聯，還原真相。

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑2018年居然到北投警分局探視自己發監借提的小弟引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑2018年居然到北投警分局探視發監借提的小弟，引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署強調，如有其他同仁涉案，一定嚴辦到底絕對不寬貸；另外警政署要求台北市警察局長陳嘉昌全力督促市警局所屬同仁，絕對不容許有警察掛勾黑道的狀況發生。

另外刑事局4月偵辦民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子、北聯幫成員趙介佑涉嫌販毒、經營詐欺集團等問題，28日居然傳出案外案，時代力量立委邱顯智透過臉書指控，有一張趙介佑在2018年4月10透過自己臉書上傳照片。

該照片是趙介佑到北投警分局偵查隊辦公室內，探望自己小弟洪姓男子，趙男甚至趁機送便當慰問洪嫌，但立委質疑洪姓男子早在2018年3月30日就因毒品案發監服刑，北投警分局刑警將他借提外出偵訊期間，怎會發生有黑幫背景的趙介佑可擅入該警分局偵查隊管制區內，探視並拍照PO網的離譜動作。

對於立委邱顯智質疑北投警分局刑警離譜行徑，警政署已成立專案小組調查臺北市政府警察局北投分局借提人犯有無違失情事，如有違法情節一律究責嚴辦、警政署並強調如果警員再犯違失風紀案件，主管依定追究相關責任並調整職務以飭警紀。

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