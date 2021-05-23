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把舊情人照片鎖起來！　Google將推出回憶與相簿上鎖功能

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 這次推出的「回憶」功能，則是根據照片的某些特徵，依照特定節日提供給用戶回憶使用；此外，同步推出的還有「上鎖」功能，讓用戶把私密照片鎖起來。

Google 於 2014 年就已經推出故事功能，可以自動整理照片彙整成一段一段的故事，不過這項功能主要是根據時間跟地點所做的動作，而且主要辨識的是人臉樣貌，目前 iOS 系統相簿也有提供類似的功能。

事實上，目前 Google 相片中儲存的 4 兆張相片中，絕大多數都從未被瀏覽過。為了讓大家能更容易重溫過去，在 Google I/O 首日主題論壇上，Google 分享了「回憶」功能，除了可依據主題顯示相片當中，依照視覺圖案辨識相片細微的相同之處藉此顯示類似的相片，而用戶可以依照節日來查看這些回憶，好比說新年、燈會、聖誕節之類的，主要目的是想讓使用者可以回顧數年前的重要相片、近照精選、與親朋好友共渡的時光、最愛的活動等。

有別以往只辨識人臉，新的方式是依照視覺圖案辨識相片當中細微的相同之處，並在指定的「回憶」功能當中顯示照片的形式，其實這也是一種機器學習演算法。Google 以相簿當中數以千計的照片裡頭的幾張橘色背包為例，告訴大家現在系統已經可以透過辨識跟比對背包的某個特徵，然後搜尋相同內含相同特徵或顏色的相關照片，並且數量達三張以上，就會在「回憶」功能形成一個資料夾，提供給用戶收看。不過 Google 也強調，這些都是系統本身運算的機制，所有照片都是私人照片，只有自己可以查看。

▲▼透過機器學習，Google 可以從相簿當中數以千計的照片找到類似的背包照片搜集成回憶。（圖／取自YouTube）

回憶功能預計今年夏天推出。由於不是所有回憶都值得再三回味，不論是分手、失去至親或其他難熬的時刻。因此，Google 宣布與 GLAAD(LGBTQ+ 平權組織) 合作，聽取相關回饋，讓重溫回憶也可以更具有包容性。

Google 相簿現已包含可隱藏特定人物或時間段的相片控制選項，透過跟 GLAAD 的持續合作，這項功能在未來也會不斷新增新的控制選項以改善使用體驗。今年夏天稍晚，Google 也會重新設計讓這些控制選項更容易被找到，讓使用者只要點按幾下就能管理回憶的內容。

Google 也會為相片格狀顯示畫面中的「回憶」功能，新增更精細的控制選項，使用者可以為旅途精選重新命名，或者將其完全移除。未來使用者也可以從「回憶」功能中移除單張相片、每月最佳美好回憶或慶祝時刻的相關回憶。

「回憶」功能新增更精細的控制選項，讓使用者更輕鬆管理相片

此外，Google 還宣布即將推出上鎖資料夾(Locked Folder)功能，這個資料夾受到密碼保護，讓使用者更好管理自己珍藏的照片，或者更為私密的照片，當使用者正在瀏覽 Google 相簿或任何其他裝置上的應用程式時，相片都不會顯示出來。

不過上鎖資料夾將率先於 Google Pixel 推出，在 Pixel 手機上，使用者甚至可以直接從相機將相片和影片儲存至上鎖資料夾。後續相關功能才會逐步在更多的 Android 裝置上推出。

▲Google 相簿即將推出上鎖資料夾功能。（圖／取自Google）

Google 指出，回顧過往固然重要，但想回顧的內容也因人而異。Google 相簿此次更新是希望協助使用者以自己的方式重新回味屬於自己美好時光。

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