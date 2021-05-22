貨櫃車導板超高撞倒限高鐵架！大客車慘被壓毀　 網笑：87嘻嘻

▲貨櫃車車頭撞到限高鐵架直接抝甘蔗。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

27歲潘姓男子22日下午駕駛貨櫃車，由桃園市龜山區文化一路內車道往華亞科技園區方向行駛時，因為車頭導板過高撞擊限高標誌鐵架，車頭「拗甘蔗」並因該標誌鐵架倒下時，壓到同方向由嚴姓駕駛（48歲）大客車，所幸無人受傷，由於貨櫃車車牌剛好是87-XX，網友在社群網站回以「扯」、「北七」、「87嘻嘻」。

▲貨櫃車車牌恰巧為87，與白痴、北七諧音。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市機場捷運A8站日前曾經有站體底部被載貨貨車過高損壞過，因此為了保護捷運站體底部，特在文化一路與復興街口處設置限高4公尺鐵架，前方均有設置警告標誌牌面，提醒過高貨車改道行走其他道路。

▲▼貨櫃車撞倒限高標誌也波及旁邊大客車，造成當地交通壅塞。（圖／記者楊熾興翻攝）

22日下午14時許，由潘姓男子駕駛貨櫃車，由文化一路內車道往華亞科技園區方向行駛事發地點，因為貨車車頭導板過高撞擊限高標誌鐵架，不但車頭「拗甘蔗」，並將該標誌鐵架撞倒，同時壓到同方向由嚴姓駕駛大客車車體。龜山分局交通分隊獲報到場處理，雙方酒測值為0，無人受傷，但已造成當地交通塞。警方呼籲大型貨車駕駛人應注意道路狀況，目前機場捷運高架均限高4公尺，前後亦設有警告標誌牌面，請用路人應留意自身車輛裝載高度，以維護其他用路人安全。

▲限高架直接被撞倒。（圖／記者楊熾興翻攝）

但這起車禍被網友貼文社群網站，眼尖網友立即發現貨櫃車牌照號碼是87-XX，都笑稱「87嘻嘻」、「北七」，更說旁邊就是車頭的車廠，可直接進棚維修；也有網友說，這是設計不良，印象中至少有3部大貨櫃車被擊落。

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