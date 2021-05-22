印度女病患輕症住院　遭3醫護集體性侵慘死！疑為「封口」硬插管

▲印度新冠疫情慘重，醫院全被染疫者擠爆。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印度疫情持續蔓延，各地醫療資源陷入崩潰，許多病患等不到病床就因病情惡化逝世，更有許多染疫者儘管順利住進醫院，卻被告知需自行尋找氧氣資源。一名感染新冠肺炎的45歲女病患15日因病住院，然而誰知道感染輕症的她一住院便接連遭到3名醫護人員性侵，4天後死亡。死者女兒更指控，院方替母親插管的原因正是不想讓她親口說出案情，藉此封口。

根據《每日郵報》報導，印度這名45歲的婦人日前感染新冠肺炎，所幸只是輕症，且在15日順利住進當地醫院Paras HMRI接受治療，怎知過了2天之後，婦人的病情卻突然惡化，並於19日不幸病逝。家屬表示，剛住院時，死者還向家人報平安，稱自己狀況穩定，只是輕症，怎知過了2天卻突然病情加重到需要插管治療。

▲事發醫院Paras HMRI。（圖／翻攝自推特）



死者女兒表示，她在媽媽住院後2天接獲院方通知稱，母親的病情惡化，請她到院探視。然而當她看到母親後，卻發現母親已經全身遭到綑綁，還被插管。婦人死後，她的女兒指控，媽媽在臨死前曾經虛弱地告訴她，在住院隔天遭到3名醫護人員集體性侵。

死者女兒痛批，院方對母親插管一事，分明就是想要將原本只是輕症的病患偽裝成重症，企圖封口，不讓被害人說出遭人性侵一事。她更懷疑，母親病情會突然加重甚至死亡，都是醫院故意為之。

被害人女兒已向當地的婦女保護團體告發此事，警方也已受理此項案件，並深入調查。對此，Paras HMRI醫院僅表示，死者在住院後病情突然惡化且情緒不穩，才會對她插管，否認集體性侵一事。

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