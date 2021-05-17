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重症女遭「救護車人員」一路性騷！虛弱無力反抗　含淚躺床忍全程

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲印度一名女性新冠患者遭醫護人員性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

印度喀拉拉邦（Kerala）發生一起離譜案件，一名女性新冠肺炎患者病況嚴重，深夜被轉介至磁力共振掃描（MRI）中心時，竟遭救護車醫護人員性騷擾。她當時飽受肺炎等症狀和併發症之苦，太過虛弱、無法反抗，直到身體狀況好轉，才將此事公諸於世。

根據《印度時報》等媒體報導，此案發生於4月27日深夜，但受害者直到5月13日才向醫師講述可怕遭遇。她在佩林塔爾曼納鎮（Perinthalmanna）一間私人醫院看診療養，因病情嚴重才需接受進一步檢查，未料救護車一出發，就慘遭醫護人員普拉山斯（Prashanth）的可怕騷擾。

38歲女病患曝光此事後，在醫師的建議之下報警。普拉山斯承認騷擾行為，15日已遭逮捕。

事實上，喀拉拉邦去年也曾發生類似案例。帕塔南蒂塔縣（Pathanamthitta）一名19歲女患者轉院時，竟遭29歲救護車工作人員努法（Noufal）狼爪，帶到空地性侵得逞。

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