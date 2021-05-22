今確診+校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布今日國內323例COVID-19確定病例，其中有321例本土，另有400例回歸上週個案。其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例，相關疫情調查持續進行中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

今日新增321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

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另今天也新增2例死亡個案，新增死亡個案中，案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。

案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。

▲5/22確診縣市分布。（圖／指揮中心提供）