彰化製鞋大廠驚傳清潔婦確診！被爆打掃區600員工進出　業者回應了

▲彰化有製鞋大廠外包清潔婦人確診，民眾看到廠區內有設快篩站，公司方也要求員工前往快篩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者游瓊華／台中報導

彰化一家製鞋大廠傳出外包清潔婦確診，有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，看見廠區內有貨櫃型快篩站，工廠員工排隊篩檢。據傳該名清潔阿姨負責廠區內兩棟大樓清掃工作，恐接觸約5、600人，員工也陸續接獲公司要求前往快篩，但員工不滿公司不說清楚到底清潔婦人負責那些樓層、到過哪裡，讓內部人心惶惶。對此，總公司回應，公司已分流上班，廠區也已清消，一切都按照中央疫情指揮中心宣布為主。

據了解，確診的清潔婦人是外包員工，負責廠區內兩棟重要大樓，上週五曾到過工廠清掃，但隨後員工就聽到有確診消息，部分員工接到衛生局通知居家隔離、也有人被要求自主健康管理，公司宣布啟動分流上班。

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爆料民眾指出，清潔婦打掃的大樓員工總共有5、600人，加上昨天(21)日工廠突然拉來一貨櫃型篩檢站，且有近20位護理人員在場不停忙碌，公司也要求員工前往篩檢，嚇壞許多人。

總公司也證實確有此事，但強調一切以中央疫情指揮中心公布為主，且都已完成廠區內清消工作，員工若沒有接到通知，代表沒有足跡重疊或接觸到確診者，呼籲員工不用心慌。