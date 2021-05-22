高雄男「高燒39.7℃」倒路邊　救護員穿防護衣包緊緊協助送醫

▲民眾直擊有男子路倒，被身穿防護衣的救護人員載走。（圖／翻攝自《鳳山人大小事》）

記者許宥孺／高雄報導

社區感染大爆發，高雄市截至21日已累計16例本土病例。有民眾21日晚間在鳳山區直擊，一名男子坐臥在路邊，被身穿防護衣的救護人員協助送往醫院。

這起事件就發生在21日晚間7點多，鳳山區中山路和五甲一路交叉口，有一名男子坐臥在路邊，當時就有民眾直擊，一輛救護車停在路口，2名身穿防護衣的救護人員協助將男子送上車，當時還有員警在旁戒護，嚇得直呼：「請 問 .....中 山 路 上 怎 麼 了」，底下留言網友與議論紛紛。

高雄市消防局表示，21日晚間勤指中心接獲路倒救護案件，分隊派遣救護人員抵達現場查看，發現一名男子坐臥在路邊，經量測體溫後，發現男子高燒39.7℃，因疫情嚴峻，救護人員不清楚接觸人員是否為確診者或匡列者，已穿著裝備保護自己。

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