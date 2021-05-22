仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

▲高雄市警察局仁武分局主動發出新聞稿，表示跟仁武烤鴨協調，雙方還合影留念。（圖／仁武分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局仁武分局21日主動發布新聞稿《享受美食 也要防疫「仁武烤鴨」善盡社會責任》，表示仁武分局長蔡文峰擔心仁武烤鴨人潮聚集，恐造成防疫破口，所以請副分局長徐如姣前往協調老闆達成共識，不過這個舉動被警眷酸「去當烤鴨分局長好了」，因為「連下單方式都要警察溝通的話，要不要連進貨方式都管一下避免疫情擴展呢」？

網路知名警眷谷百合看到仁武分局主動發出新聞稿之後，認為防疫是警察必須協助的勤務沒錯，但是光是防疫取締未戴口罩、八大行業停業等勤務就已經讓基層吃不消了，她提醒警察的長官不要得大頭症，認為協勤就是「包山包海地擴展業務」！而且店家要開門營業，本來就應該符合防疫規定，這是店家的責任，就連陳其邁都說：「做不到外帶就停止營業」，所以谷百合痛批「連下單方式都要警察溝通的話，要不要連進貨方式都管一下避免疫情擴展呢」？直接酸爆：「分局那麼愛管，去當烤鴨分局長吧」。

▲高雄市警察局仁武分局主動發出新聞稿，表示跟仁武烤鴨協調 。（圖／仁武分局提供）

仁武分局提到自己進行「溝通」的主要原因，是因為「仁武烤鴨」常遭民眾反應：購買烤鴨顧客眾多，如何避免群聚等問題，所以經過溝通之後，新聞稿內容寫到仁武烤鴨的劉老闆「為配合政府防疫政策，除取消店內消費服務，並改採電話預約、現場取餐制，減少顧客因購買烤鴨，排隊久候可能造成之群聚」。

但是谷百合指出：「業者明明就可以在地上貼安全距離，透過標示就好的事，何必勞師動眾派警察去查看、協調呢？根本是在增加警察的感染風險，而且看到連防護裝備那麼完備的消防都染疫，只戴口罩出勤的警察更令人擔憂。真的不能把警力當電力搞」。而且業者未配合防疫措施，就直接請衛生局依法讓他們「停業」，不需要介入「主動協調」。

谷百合也強調，現在疫情嚴峻的當下，應該沒有店家敢「逆時中」，或許是店家早就在賺錢跟防疫之間做好配套，不排除單純只是仁武分局挑這時間點發新聞稿「蹭熱度」，關於這一部分，她說：「她沒有長官思維，所以她無法理解」。





▲高雄市警察局仁武分局主動發出新聞稿，表示跟仁武烤鴨協調 。（圖／仁武分局提供）

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