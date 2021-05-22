照片曝光！恆春包棟民宿每天破10人「無罩開趴」　醫：氣到快中風

▲蘇怡寧醫師公開恆春鎮居民投訴「民宿無罩開趴」照片。（圖／翻攝蘇怡寧醫師愛碎念）

記者黃君瀚／綜合報導

全台本土病例持續增加，第一線人員忙得焦頭爛額，婦產科醫師蘇怡寧卻收到民眾投訴，屏東縣恆春鎮上多間包棟民宿依舊生意興隆，每天有超過10位以上遊客入住，烤肉、唱歌、開趴都不戴口罩，視群聚禁令為無物，讓他忍不住大罵「我實在氣到快中風」！

蘇怡寧醫師昨（21）晚在粉絲專頁上公布來自恆春鎮居民的投訴照片，當地包棟民宿暗藏群聚隱憂，「目前還天天有遊客進來住，每天都超過10個人住進來，我覺得完全是防疫大破口！大家這麼認真防疫，真的不想要台灣變成回不去的局面！」

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居民焦慮表示，當地2、3間民宿天天都客滿，深怕這些開心玩樂的遊客成為破口，他們在門口烤肉、唱歌全程都沒戴口罩，「我們這邊是住宅區，有老人也有小孩，如果爆發社區感染怎麼辦？」

蘇怡寧醫師表示，看到照片當下在氣到快中風，緊急時刻居然還有人照玩，深怕幾顆老鼠屎壞了一鍋粥，「你xx的吸毒吸到腦子壞掉是你家的事，但重點是這比吸毒還嚴重因為你會害到其他善良的人，到底是腦子有多少洞才會做出這種事，拎老師還烤肉咧，再烤下去就換你自己進焚化爐烤了！」

▲墾丁大街攤販淨空。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

蘇怡寧透露，發文同時也已經透過民意代表拜託縣長盡快協助處理，台灣禁不起再出現破口，「醫護人員在前線拼命，然後你們躲在後面放火，就是有你們這種垃圾，干。」

形成鮮明對比的是，屏東縣21日出現首例病例，為一名65歲潮州鎮男子，縣長潘孟安隨即宣布流動夜市全面關閉，墾丁大街當晚就展現了團結防疫的精神，原本應該車水馬龍的大街變成幾乎空城。