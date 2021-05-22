屏東爆發首例確診！墾丁大街「30年首次淨空」　照片曝光

▲屏東人完美示範，「墾丁大街攤販」淨空，30年首見。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣21日出現首例病例，為一名65歲潮州鎮男子，屏東縣長潘孟安隨即宣布，流動夜市全面關閉，墾丁大街當晚就展現了團結防疫的精神，原本應該車水馬龍的大街變成幾乎空城。潘孟安21日深夜在臉書上傳，墾丁大街冷清的照片，除感謝業者配合防疫外，也直言「對不起，這一戰，沒有人是局外人」。

65歲潮州男子8日與妻子前往台北萬華與朋友聚餐，待了2天後才搭乘高鐵列車南下高雄左營站，接著轉乘台鐵區間車回到潮州火車站，最後在騎乘機車返家，11日至19日則有至四林平地森林園區、綠色隧道運動等地，疫情爆發後他考量自身有到過萬華，20日自行開車前往醫院篩檢，21日確定染疫。

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縣長潘孟安21日宣布，流動夜市包含恆春假日夜市、墾丁大街攤販等全面關閉，商家部分則全面外帶，一般餐廳則必須落實實聯制，隔板、梅花座等，否則全面外帶，呼籲縣民有到過「高風險地區」、「有症狀者」主動前往篩檢站檢驗，「請大家忍一時不便，共體時艱」。

潘孟安21日深夜在臉書寫下長文，表示「今天屏東疫情破零，看不見的敵人進到家門，大家應該嚇到了吧」、「很抱歉，讓大家擔心受怕，但，請放心，防疫團隊以『除疫必盡』的最高準則，配合中央結合地方全力滅絕星星之火，杜絕蔓延的可能」。

▲縣長潘孟安。（圖／屏東縣政府提供）

除了向縣民傳達防疫的措施外，也希望大家配合外出戴口罩，若非必要盡量不要外出，「我們真的沒有太多選擇權，這一切，都是為了加速脫離疫情威脅必須付出的代價」、「此時戴好口罩，顧好自己，就是防疫團隊最堅實的後盾，讓前線戰士能無後顧之憂的對抗疫情」。

潘孟安最後也上傳了一張墾丁大街照片，能看見在市府宣布流動夜市全面關閉後，墾丁大街當晚就展現了團結防疫的精神，原本應該車水馬龍的大街變成幾乎空城，「出現30年來，甚至颱風夜都未曾出現的淨空，完美展現出屏東人對於守住觀光淨土的決心」

他說，「看到這些畫面，讓我更加確信，一年多來，世界淪陷疫情之中，台灣如常的生活，靠的不是運氣，而是全民的努力與勇氣」、「此刻危機來了，既是警惕也是考驗，面對看不見的敵人，無人可置身事外，沒有人是局外人」。