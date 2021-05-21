全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

▲▼台中市長盧秀燕和相關人員召開防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心21日公布本土病例新增312例，台中市新增5例，台中市醫師公會和大台中醫師公會上百名現職醫護、檢驗人員主動成立防疫志願軍，全力協助市府在快篩、施打疫苗和視訊診療等工作，市長盧秀燕除了感謝第一線醫護人員之外，也呼籲市民「醫護為您嚴守第一線、請您為大家好好待在家、台中挺醫護」，大家共同對抗疫情，盡速回歸正常生活。

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盧秀燕下午主持防疫記者會，現場除了衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益和新聞局長黃國瑋之外，還有大台中醫師公會理事長魏重耀、台中市醫師公會理事長陳文侯等人，魏、陳兩人宣布，台中市現職上百名醫護和檢驗人員已主動成立防疫志願軍，全力投入防疫工作，而這也是全國縣市政府首次成立的防疫志願軍。

魏重耀說，上周疫情開始變得嚴峻後，在公會號召之下，馬上就有上百名在職的醫護和檢驗人員加入防疫志願軍，並且完成編組，未來可以支援各地快篩站、協助施打疫苗，萬一確診案例入住檢疫所，志願軍也可以透過視訊診療，減輕醫院負擔。

陳文侯表示，疫情如果持續嚴峻下去，對醫院會造成很大負擔，尤其全國各地的醫院都陸續傳出有醫護人員染疫，因此公會將全力協助醫療系統，分擔醫院工作量，減少病人到醫院就醫，避免傳染。

盧秀燕除了感謝兩大公會成立志願軍協助防疫之外，也要呼籲市民朋友，外出要戴口罩，大家團結對抗疫情，盡速恢復正常生活。

陳宏益也說，水肥清運服務需進入民眾家中或社區內抽運，易造成防疫破口，因此暫時停止受理清運水肥服務，流動廁所租借也暫停，後續若疫情趨緩，再另公告受理申請。

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