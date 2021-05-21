陸：為捍衛國家主權　不同意台灣參加WHA

▲世界衛生大會即將召開，但我方仍未接獲邀請函。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

第74屆世界衛生大會（WHA）將於5月24日召開，我外交部尚在努力爭取出席。對此，大陸外交部21日表示，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不能同意台灣參加今年世衛大會。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是國際社會普遍共識，「中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。」

趙立堅指出，2016年以前，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方對中國台灣地區參與世衛大會做出了特殊安排，但民進黨上台以來，將政治圖謀至於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅提到，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務做出了妥善安排，「新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情260次，批准台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動16次。台灣地區接受世衛組織秘書處疫情信息通報數次，『國際防疫體系缺口』根本就是無稽之談。」

趙立堅強調，民進黨當局無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望，無視台灣地區人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案，其真實目的為了在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。

趙立堅表示，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不能同意台灣參加今年世衛大會，中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解。

趙立堅還說，截至昨天（20日），150多個國家通過外交渠道表示支持中方決定，近80個成員國代表專門致函國際世衛組織，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場，這再次證明一個中國原則是國際社會人心所向，大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衛大會涉台問題上秉持正義的、正確的立場，「世界人民的眼睛是雪亮的，美國等少數國家玩弄各種伎倆，為民進黨當局撐腰打氣，鼓譟讓台灣參加世衛大會，他們的圖謀絕不會得逞。」