全台大缺血！防疫不出門捐血人數降　陳時中：有助醫療量能不會禁

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

為做足防疫，民眾自發性減少外出，捐血人數因此驟減，也讓全台血液庫存直直落，5天就少了1.5萬袋血，全台血液只剩4.4天庫存，為20年來新低。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，對醫療量能有幫助的行為不會禁止，也強調捐血設置點應在風險較低區域。

血液基金會課長劉俊宏受訪表示，血基會每日約提供6,500左右單位血液，但庫存卻從5月17日的庫存6.7天滑落至21日的4.4天，五天內短少了15,354單位，若血量持續未回補，恐入不敷出。他直言，「這是18年前SARS時期也沒遇過的情況。」

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不過，陳時中稍早在記者會曾呼籲民眾盡量不要外出，在這段期間是否仍適合前往捐血？對此，他也說明，要大家不要出門，但若有相對意義，對醫療量能可提供幫助的部分「不會禁止」。他同時強調，捐血設置點會設置在風險相對較低的區域，且身體有狀況者，就不要前往。

劉俊宏說，自疫情升級後，血基會立即加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒、加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施1922實聯制，舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數。