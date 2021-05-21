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快訊／柯文哲新戰術「台灣版方艙醫院」　下令防疫專責旅館分艙分流

▲柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，台北市21日新增127個確診病例，其中以萬華區60例為最多。台北市長柯文哲21日召開記者會，宣布防疫旅館分為三種，新設立一種防疫專責旅館，把它就做加強版防疫專責旅館，目前有4家轉成這類，坦白說，就是台灣版方艙醫院。

柯文哲指出，台北共有103家防疫旅館，房間總數共6884個房間，北市如今要將防疫旅館分成三級，第一種是一般防疫旅館，國外入境先在那停留14天，有症狀就撈出來；另外有些防疫旅館專門收容居家隔離病人，但坦白說，北市不見得可做到一人一戶，所以目前這有專責防疫旅館，轉成專門收容這種居家隔離的人。

為了最近疫情需要，柯文哲表示，確診者真的需要住院的佔20％，其他80％的病人，只要有一個地方可以監視他們，確定過了10天沒問題，再做PCR檢查，若健康，就可重新回到社會。

柯文哲繼續說，事實上，除某些變種病毒也許比較強，大部分新冠肺炎感染者只要撐10天，病症輕微就過去了，所以現在北市需要有旅館專門收容快篩、PCR陽性的患者，先放在哪裡觀察，如果把輕症都是人都送到醫院，會把醫院搞垮。

「所以我們現在防疫旅館有一種叫防疫專責旅館，或者叫做集中檢疫所，我們把它叫做『加強版防疫專責旅館』，其實就是集中檢疫所，就是說，他是確診者，但症狀不明確，把他擺在一個有醫護人員監視的地方看著，現在有4家轉成，有351個房間，陸陸續續把比較大型的防疫旅館轉成這種做『加強版防疫專責旅館』，坦白講，它就是台灣版方艙醫院。」

柯文哲總結，北市防疫旅館分成三級，包括一般防疫旅館、收容居家隔離的防疫旅館，及最高等的「加強版防疫專責旅館」，希望藉此把確診者有個地方收容，也防治他們在社區傳染其他人。

▼台北市推「台灣版方艙醫院」。（圖／北市府提供）
▲▼台北市推防疫旅館跟集中檢疫所-台灣版方艙醫院。（圖／翻攝自柯文哲直播）

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