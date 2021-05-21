柯文哲首公布12區確診地圖　萬華299最多、文山大同分列二、三

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，且有越來越嚴重的趨勢。指揮中心21日召開記者會宣布新增312例本土個案；其中，北市新增127例，創下新高。對此，台北市長柯文哲21日表示，快篩出來數字是反映一周前的狀況，一開始那波是跟阿公店有關，「這波反應可能是母親節周末的狀況」。

柯文哲說，今天疫情指揮中心公布本土案例是312例，代表疫情還在蔓延，而昨天北市4個快篩站篩檢1240位，59位陽性，比率約5.1%。

柯文哲表示，統計這段時間，每天數字上看起來，一開始是10%慢慢降到5.1%、 4.6%、5.5%，約是在5%上下。一般疫情做快篩其實是反映差不多一周前的感染狀況，因為肺炎潛伏期2到7天，有的還會更久。

柯文哲表示，因為快篩出來數字是反映一周前的狀況，所以一開始那波是跟阿公店有關，但「這波反應可能是母親節周末的狀況」，比較嚴格管制是從上周五開始，到底嚴格管制效果怎麼樣，要再看幾天才確定，「目前疫情沒有擴大，還是維持存在的狀況，有在蔓延但至少台北市沒有擴大」。

至於外界好奇能不能公布每個行政區感染狀況，柯文哲今天的記者會也拿出統計，除了萬華比較多外，每個行政區都有，看起來蠻平均的。根據統計，截至20日為止，北市確診個案以萬華區最多，有312人，其次為78人的大安區、51人的內湖區。

柯文哲說，確診者已經是「每個行政區都有」，他也再次強調，不認為現在每天增加近百的新案例狀況下還有辦法做疫調，現在做疫調，反而有假象的安全感，所以從現在起，應該假設你旁邊的人都可能感染，所以還是要用嚴格的防疫措施、降低活動，才能防止疫情擴散。

▲台北市12行政區疫情分佈現況。（圖／台北市政府提供）