陳時中與美國衛生部長視訊　美疫苗釋出「分配一定考慮台灣需要」

▲美國衛生部21日視訊陳時中，明確表達支持台灣取得疫苗。（圖／美國衛生部推特）



記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）21日與衛福部長陳時中舉行視訊會議，會後美國衛生部於推特發文明確表示，「美國支持台灣獲得疫苗」，並支持重返世界衛生大會觀察員。陳時中今（21）日下午說明，會議中表達美國釋出疫苗時盼給予以支持，對方表示，回去會與美總統報到，整體分配一定會考慮台灣需要。

在我國本土疫情爆發之際，各界關注國際疫苗何時能抵台。駐美代表蕭美琴18日時表示，在指揮中心、外交部與駐美代表處的努力下，已經促成和莫德納500萬劑的簽約洽購，並公告年中開始供貨。

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對此，陳時中21日上午也與美國衛生部長貝西拉舉行視訊會議，在會後美國衛生部透過推特發文，內容明確表示，「美國協助台灣獲得疫苗，並支持台灣重返世界衛生大會觀察員角色。

陳時中於下午記者會中說明，今早視訊會議，美方當然顯現他們對台灣友好態度，對我們參與國際世衛組織相關組織重申表達支持之意，除肯定台灣過去一年防疫努力與全球貢獻，相關醫衛合作也表達希望持續加強。

我方也提出，由於台灣近期疫情升高，急需疫苗，若美方將釋出疫苗，期盼對台灣予以支持，對方表達一定會給予友邦支持，將回去與總統報告，疫苗整體分配一定會考慮台灣需要。