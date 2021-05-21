正義哥提醒路人戴口罩　被揪沒戴安全帽：帽子可不戴，口罩不行！

▲▼桃園網友楊梅隆看到路上民眾沒戴口罩，會上前提醒民眾要記得戴口罩，還主動提供口罩。（圖／翻攝自楊梅隆臉書）



記者林冠吟／綜合報導

台灣疫情持續升溫，本土病例連續6天突破百例，全國防疫等級更是進入三級警戒，指揮中心也依規定要求民眾只要外出就是一定要戴口罩，但近來仍有民眾外出不戴口罩在路上走，甚至遭到開罰的事件頻傳。桃園一名正義哥網友「楊梅隆」認為現階段台灣疫情嚴峻，「台灣防疫，人人有責」，只要在路上看到有路人沒戴口罩，就會騎上前去提醒路人，甚至主動提供口罩給沒戴口罩的人，看著他把口罩戴上才肯離去。

網友楊梅隆日前在臉書上PO出幾段看到路人沒戴口罩在街上趴趴走的影片，只要看到路人沒戴口罩，就會騎上前要求路人把口罩戴上，甚至還拿出自己的口罩給路人，看著他們把口罩戴上才離開。

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根據影片顯示，楊梅隆看到路人沒戴口罩，主動掏出口罩給路人戴上，邊拿邊講「台灣防疫，人人有責」路人也依言乖乖戴上口罩；而他經過便利商店前，看到另一名騎士沒戴口罩就準備離去，更是對他大喊「口罩呢？」、「戴起來戴起來」、「出門就是要戴口罩」；而最後一段，有一名路人外出跑步沒戴，被他提醒要記得戴口罩，路人卻回他「運動運動！」楊梅隆則是霸氣回「運動也要戴口罩！」

▲▼桃園網友楊梅隆看到路上民眾沒戴口罩，會上前提醒民眾要記得戴口罩。（圖／翻攝自楊梅隆臉書）



網友看見紛紛在下面留言「巡罩隊！維護世界和平交給你了！」、「真的，保護自己也保護他人」。也有網友在留言區要楊梅隆小心叫人家戴口罩可能會被揍，他則回應「還好，這個我不怕，我更怕他不戴口罩！」，他也表示，目前提醒路人戴口罩「幾乎大家都肯配合」，至於會不會擔心與民眾起衝突，他強調「我不擔心與人起衝突，我更怕疫情！」更向《ETtoday新聞雲》記者強調「台灣防疫，人人有責，希望台灣能夠挺過這波疫情。」

不過也有眼尖網友發現楊梅隆po出的幾段影片中，騎車似乎都沒安全帽，留言問他「你的安全帽呢？」楊梅隆則幽默回應「安全帽可以不戴，口罩不行」。

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