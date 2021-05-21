彰化葡萄因疫情慘遭汙名化　縣長王惠美親上火線救援促銷

▲彰化縣長王惠美促銷彰化葡萄。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，彰化盛產的葡萄更因溪湖等鄉鎮不斷傳出確診病例，遭到污名化而銷量慘跌，縣長王惠美今親自跳上火線救葡萄，呼籲國人儘量減少外出，多利用與縣府合作的電商平台，採購彰化優鮮葡萄、力挺小農。

彰化縣葡萄種植地區以溪湖、埔心、大村、埔鹽和二林等鄉鎮為大宗，種植面積約1,200公頃，約占全台1/2，每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，但卻因溪湖鎮婦人北上萬華區販售葡萄確診、引爆彰化疫情，蒙上「病毒葡萄」的不實傳言和指控。

▲彰化縣長王惠美促銷彰化葡萄。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美強調，葡萄營養成分非常高，從葡萄皮至葡萄籽都含有豐富的花青素和各種營養，且屬於單糖類容易吸收，有明目、消除疲勞、讓身體更健康的功效，因此「吃葡萄不吐葡萄皮」其實是一句非常有智慧的話。

縣府農業處表示，近年縣政府改以農民為主體的創新手法進行宣傳，讓民眾看到葡萄就會想到彰化；現代農業技術發達讓葡萄全年供應，但每年5至8月仍是夏季葡萄盛產期，也是果實豐碩、甜美多汁的最佳賞味期。

▲彰化縣長王惠美促銷彰化葡萄。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，目前時值葡萄盛產期，且端午佳節即將來臨，送禮自用兩相宜，而防疫期間儘量避免親自拜訪送禮，呼籲民眾可多利用電商平台訂購，即可宅配到府，包括i郵購平台-彰化優鮮農漁會專區等，將優質葡萄和暖暖情意宅配給親友，也照顧葡萄農民。



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