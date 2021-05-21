上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

▲居民生活被成群結隊的老鼠騷擾，有苦難言。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海浦東一幢公寓附近不時圍著一群人，對陽台上的曬衣桿指指點點，仔細一瞧，竟然是一群拖著長長尾巴的老鼠，成群結隊地攀爬曬衣桿，令圍觀者瞬間頭皮發毛。原來，居住在當地的一名拾荒老者，將拾來的垃圾堆放在屋內引來老鼠，老者不但不加以驅趕，反倒是人鼠共居，而且老鼠繁殖越來越多，令周邊居民相當困擾。

▲上海一拾荒老者養鼠為伴，傍晚時，老鼠軍團在曬衣桿上攀爬吸引路人圍觀。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，老鼠出沒的窗台，甚至成為一處「網紅打卡點」，每天傍晚是「老鼠軍團」出沒最頻繁的時間，甚至有人「慕名而來」將此奇景拍成影片「留念」。

▲民眾擺放捕鼠籠滅鼠，經過一晚上「戰果豐碩」。（圖／翻攝上觀新聞）

不過，附近的住戶卻不堪其擾，有民眾特地養了貓，但發現作為寵物的小貓咪面對老鼠大軍，起不了太大作用；還有居民在家附近放置捕鼠籠，一夜過後，籠內「戰果豐碩」，令人不寒而慄。

當地居委會書記孫瓊表示，她和居委會其他工作人員曾多次前往老人家中溝通未果，當問及老者「養鼠」的原因，老者提到，自己「把牠們當寵物」，濕垃圾拾回家中，自己以此為食，剩下的用來餵養老鼠。

▲當地居委會工作人員上門幫老者清潔消毒。（圖／翻攝上觀新聞）

最後，工作人員將老者先安置在賓館內，並對其居住的環境進行大掃除，不過，工作人員還未完成消毒殺菌作業，老者又回到自己居住的地方，讓工作人員傷透腦筋。