　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

▲居民生活被成群結隊的老鼠騷擾，有苦難言。（圖／翻攝上觀新聞）

▲居民生活被成群結隊的老鼠騷擾，有苦難言。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海浦東一幢公寓附近不時圍著一群人，對陽台上的曬衣桿指指點點，仔細一瞧，竟然是一群拖著長長尾巴的老鼠，成群結隊地攀爬曬衣桿，令圍觀者瞬間頭皮發毛。原來，居住在當地的一名拾荒老者，將拾來的垃圾堆放在屋內引來老鼠，老者不但不加以驅趕，反倒是人鼠共居，而且老鼠繁殖越來越多，令周邊居民相當困擾。

▲上海一拾荒老者養鼠為伴，傍晚時，老鼠軍團在曬衣桿上攀爬吸引路人圍觀。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海一拾荒老者養鼠為伴，傍晚時，老鼠軍團在曬衣桿上攀爬吸引路人圍觀。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，老鼠出沒的窗台，甚至成為一處「網紅打卡點」，每天傍晚是「老鼠軍團」出沒最頻繁的時間，甚至有人「慕名而來」將此奇景拍成影片「留念」。

▲民眾擺放捕鼠籠滅鼠，經過一晚上「戰果豐碩」。（圖／翻攝上觀新聞）

▲民眾擺放捕鼠籠滅鼠，經過一晚上「戰果豐碩」。（圖／翻攝上觀新聞）

不過，附近的住戶卻不堪其擾，有民眾特地養了貓，但發現作為寵物的小貓咪面對老鼠大軍，起不了太大作用；還有居民在家附近放置捕鼠籠，一夜過後，籠內「戰果豐碩」，令人不寒而慄。

當地居委會書記孫瓊表示，她和居委會其他工作人員曾多次前往老人家中溝通未果，當問及老者「養鼠」的原因，老者提到，自己「把牠們當寵物」，濕垃圾拾回家中，自己以此為食，剩下的用來餵養老鼠。

▲當地居委會工作人員上門幫老者清潔消毒。（圖／翻攝上觀新聞）

▲當地居委會工作人員上門幫老者清潔消毒。（圖／翻攝上觀新聞）

最後，工作人員將老者先安置在賓館內，並對其居住的環境進行大掃除，不過，工作人員還未完成消毒殺菌作業，老者又回到自己居住的地方，讓工作人員傷透腦筋。

ET快訊
快訊／柯文哲不認同「開車2人以上要戴口罩」：做過頭沒有意義
快訊／銘傳大學增1學生確診　與染疫母同住三峽、通勤上學
快訊／海軍無人飛行機驚傳墜海　操作手緊急迫降
快訊／基隆6確診足跡公布
「突收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！老婆追查真相氣炸
本土連6破百！全場一面倒喊「這天最可怕」：代表已經擴散了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國務院發表《西藏白皮書》：習近平領導下的西藏更穩定繁榮

上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

柏油路噴出大火！武漢路面突然爆炸　路人經過瞬間被炸飛

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散　7接觸者已隔離

歐盟凍結中歐投資協定議案　陸駐歐盟使團回應：不是誰對誰的恩賜

歐洲議會「壓倒性贊成」凍結中歐投資協定　中國：協定不是恩賜

人口密度逼北京　陸革命基地「削山建城」

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？女友發長文附圖爆料

西安「中歐班列」長安號　運超8萬噸防疫物資到歐洲

上海最浪漫的甜愛路　520展現新風貌

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

買早餐未戴口罩！店員好心提醒 男戴上沒蓋鼻罵：沒戴？你白痴？

陸國務院發表《西藏白皮書》：習近平領導下的西藏更穩定繁榮

上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

柏油路噴出大火！武漢路面突然爆炸　路人經過瞬間被炸飛

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散　7接觸者已隔離

歐盟凍結中歐投資協定議案　陸駐歐盟使團回應：不是誰對誰的恩賜

歐洲議會「壓倒性贊成」凍結中歐投資協定　中國：協定不是恩賜

人口密度逼北京　陸革命基地「削山建城」

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？女友發長文附圖爆料

西安「中歐班列」長安號　運超8萬噸防疫物資到歐洲

上海最浪漫的甜愛路　520展現新風貌

黃奎博／疫苗外交下的台灣　為何「防疫神器」極缺？

《料理之王》明星選手教你DIY國民美食　4步驟用簡單食材配元本山海苔做出三角飯糰

活體海鮮港口直送！台中文心路現熬蚵仔粥　飯粒吸滿鮮甜湯頭

GFRIEND解散倒數「退費官咖、簽售」　公司：我們和藝人努力過了

新北5染男驚爆台南足跡！同記豆花、焜羊肉　衛生局：踩雷快篩檢

阿伯內用2小時狂咳！店員提醒：吃完戴口罩　竟被砸吃剩的紅豆湯

供水拉警報「石門水庫蓄水率快跌破一成！」　水只有18天存量可用

不斷更新／網路謠言總整理　1萬元疫情援助金、溪湖確診足跡全是假消息！

買自動逗貓棒想逗主子開心！　賓士貓「托腮鄙視」笑翻萬人

彰化「10月大女嬰」確診　醫師曝染疫過程真相！家長都氣炸

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

大陸熱門新聞

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

人口密度逼北京　延安削山建城

賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」

西安長安號　運8萬噸防疫物資抵歐

新加坡學者：印度變種病毒恐成最強主導

女把列車長打到流血　脫衣開腿

深圳賽格大樓再度搖晃！　20年前論文神預言

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

剛認識法拉利大叔20分鐘！18歲少女痛哭求交往

上海拾荒老者養100隻米奇作伴 成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

陸新冠疫苗有「絮狀」漂浮物 疾控中心：均勻的乳白狀是合格的

歐洲議會凍結中歐投資協定　中國：協定不是恩賜

武漢路面爆炸　多人瞬間被炸飛

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散

更多熱門

相關新聞

長賜號擱淺現蝴蝶效應 上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

長賜號擱淺現蝴蝶效應 上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

長榮海運超大型貨輪長賜號（Ever Given）3月在蘇伊士運河發生擱淺意外後，數百艘大型遠洋國際船隻近日陸續抵達目的港。受此事件影響，位在上海的洋山港出現「堵船」的現象，不僅3公里的岸線碼頭上停滿各式船隻，甚至有船隻得排隊在東海海域停泊等候。

星火慈善音樂會　助青少年防愛滋

星火慈善音樂會　助青少年防愛滋

上海廣播節預熱　黃河大合唱掀高潮

上海廣播節預熱　黃河大合唱掀高潮

芝加哥野放千隻流浪貓！成功嚇跑老鼠

芝加哥野放千隻流浪貓！成功嚇跑老鼠

路透：特斯拉上海超級工廠暫停擴建

路透：特斯拉上海超級工廠暫停擴建

關鍵字：

老鼠拾荒居民上海浦東

讀者迴響

熱門新聞

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

開車沒戴口罩最高罰1.5萬　莊人祥回應了

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

快訊／不是假訊息！開車未戴口罩罰1.5萬

工人脫口罩抽菸被罰　照片掀論戰

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面