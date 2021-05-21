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BBC批台灣「自滿」　陳建仁：未從日本教訓借鏡

▲▼前副總統陳建仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者劉亭／綜合編譯

台灣本土疫情爆發，已經連續6日破百；新加坡上周也破百例，台灣和新加坡都執行了嚴格防疫規定，卻同樣出現破口，外媒對此展開比較報導。前副總統陳建仁接受BBC採訪時指出，日本成人娛樂業曾經有過類似案例，但很可惜台灣沒有從日本吸取教訓。

陳建仁表示，許多檢測陽性的人不願透露自己去過成人娛樂場所，讓追蹤足跡變得更加困難，「這提醒我們，只要有小部分民眾違規，就會造成漏洞」。他也指出，台灣沒有從日本借鏡，沒有意識到台灣也可能存在同樣的問題。

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BBC報導，在大陸出現新冠病毒的時候，台灣是第一批禁止外國遊客的地方，並且迅速展開社交距離等規定，至今這些嚴格的邊境管制仍然存在，這也讓當地民眾與政府開始「自滿」，但英國變種病毒開始在本土傳染，並在風俗業擴散。

根據網路出版物《我們世界的數據》，到2月中旬為止，台灣每1000人只進行了0.57次病毒篩檢，同期的新加坡是6.21，英國則是8.68。臺大醫院副教授林顯浩表示，醫院並沒有對患者積極檢測，「當時普遍認為就算出現症狀，但是新冠肺炎感染的機率是0」。

新加坡和台灣都在疫苗上面臨一樣的問題，由於目前只有AZ疫苗讓許多人猶豫，至今接種疫苗人口只有30萬人；但疫情爆發後，雖然許多人希望接種，卻沒有足夠疫苗可以使用。

陳建仁透露，「我們已經盡力從國際公司購買疫苗，但成效不佳，唯一可以維持供應的方法是自行生產，這對台灣非常重要。」據了解，目前台灣正在生產兩種本地疫苗，預計最快7月上市。

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