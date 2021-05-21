在家睡到火燒背？網推神級涼感好物瞬吸身體溫度　毛孩怎麼躺怎麼涼

▲盛夏還沒來，不只人熱到受不了，就連毛小孩也變得懶洋洋了，想要提前抗暑幫毛小孩找夏天最佳「涼伴」，使用涼感材質的機能好物是不錯選擇。（圖／翻攝自宜得利家居線上購物網，以下同）

消費中心／台北報導

還沒正式邁入夏天，天氣一天比一天熱，有的縣市更亮起紅燈，熱到發布高溫特報，外頭飆到38度，待在室內也悶，體感溫度破表到讓人沒食慾，家中毛孩也變得懶洋洋，無精打采的趴在地上，一動也不想動。在炎炎夏日裡，即使是貓咪或狗狗，沒有適時補充水分、適當降溫的話，可能會出現熱衰竭症狀，而要應對台灣有如烤箱般悶熱的天氣，奴才們可以從以下這幾招來做，超前佈署讓毛孩好眠一整天，避免躺久了熱到中暑。

沒精神、食慾不振、全身無力、心跳脈搏加快、急促喘氣…，無論貓或狗的耐熱程度都不如人類，因為身上沒有汗腺，只能透過腳掌排汗、張嘴吐舌喘氣來散熱，若在高溫環境中待太久，也會像人一樣中暑。除了隨時留意活動力、多補水消暑，遛狗挑選較涼爽的時段出門之外，長時間待在家中的話，室內降溫才是真理，開電扇、冷氣之外，不少網友大推可以搭配涼感墊使用，讓冰涼的感覺更徹底。

▲採用N COOL接觸涼感素材的寵物睡墊，讓毛孩可以涼爽好眠。

想要幫毛小孩找到抗暑對策，市售有不少標榜用涼感材質的機能性單品，其中宜得利開發的N COOL系列，採用「接觸涼感」布料，接觸布料表面可瞬間吸收身體的溫度，讓肌膚獲得冰涼清爽的觸感，依照涼感程度還細分出接觸涼感、進階涼感、極致涼感3種不同等級，其中等級最高的「N COOL W-SUPER 極致涼感」與一般毛巾被材質的溫度差約3倍，毛爸毛媽可以挑選最適合的給毛孩，持續涼快、安心涼爽睡。此外，N COOL經制菌防臭加工處理，可抑制產生味道來源的細菌，避免產生難聞異味。

▲▼夏日西瓜切片造型、檸檬花色等涼感寵物床，不只為寵物帶來沁涼感受，還有多種款式可挑選。

除了毛小孩專用的抗夏睡墊、涼墊，宜得利N COOL系列擁有多款商品，例如能體驗涼爽睡眠的人氣寢具；在炎熱夏季裡給予支撐、休息的舒適靠墊；從腳底板傳來暢快冰涼，瞬間降低躁熱心情的地毯；為孩子們創造冰涼活力元氣的兒童寢具，另外還有坐墊、午睡墊、枕頭及可愛療癒抱枕等，消暑解悶從頭涼到腳，愜意享受夏季清涼時光。

▲宜得利N COOL系列還有多款商品，包括人氣寢具、孩童用品、清爽小物、療癒抱枕等，讓全家人都清涼。

▲換上接觸涼感被套，視覺也清爽。

▲▼涼感墊讓小朋友在炎熱夏日裡也可以舒服午睡。

▲踏上涼夏地毯，腳底板享受清涼。

N COOL系列利用吸濕速乾的特殊機能，讓全家人再也不必為了炎熱而難以入眠，汗流浹背，今年不但有涼爽好物新登場，而且造型款式簡單好搭配，無論素面款、幾何紋樣或繽紛花色，可以把家裡布置出清涼舒適感，視覺上沁涼一「夏」。即日起，除了實體門市，也能透過宜得利家居線上購物網便利選購，從客廳到臥房，都能找到不同場域的最佳「涼」伴，炎夏不想出門，待在家輕鬆擁抱自然涼生活，涼夏特集https://bit.ly/3ftFdBH

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