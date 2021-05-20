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首度視訊締盟　台南市議會與日本山口縣議會結為友好議會

▲台南市議會在黃偉哲市長見證下，由郭信良議長代表，與日本山口縣議會柳居俊學議長以視訊方式，簽署雙方議會友好交流備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會在黃偉哲市長見證下，由郭信良議長代表，與日本山口縣議會柳居俊學議長以視訊方式，簽署雙方議會友好交流備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會城市外交再下一城！20日台南市議會在黃偉哲市長見證下，由郭信良議長代表，與日本山口縣議會柳居俊學議長以視訊方式，簽署雙方議會友好交流備忘錄，山口縣議會成為台南市議會縣市合併以來第5個友好議會，也是在疫情下，首度遠端締盟。

郭信良議長表示，由於全國升至第三級防疫警戒，為兼顧防疫，並表達本會對國際友好議會的尊重，由林炳利副議長、民進黨團總召林志展議員、無黨團結聯盟總召林阳乙議員、國民黨團書記長李中岑議員，以及Ingay Tali、林易瑩、楊中成等議員代表全體議員出席簽署典禮。另外，日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長及台南市台日文化友好交流基金會李退之董事長也專程出席觀禮，場面簡單隆重。

郭信良議長指出，山口縣議會對與台南市議會結為友好議會也十分重視，除了山口縣議員外，還特地邀請我駐日代表謝長廷擔任簽署儀式的見證人。依據備忘錄，未來雙方將共同推動友好交流，並以最大努力協助兩地各領域穩定交流。

郭信良議長說明，2020年1月14日岸信夫眾議員與山口縣議會議員們一同到訪臺南市議會，受到台南市議會議員及員工們熱烈歡迎，雙方相談甚歡；「日台友好促進山口縣議會議員連盟」島田教明會長當下即提議雙方締盟，並盼望本會去年底能組團回訪山口縣，進一步討論此事，然而囿於疫情，至今方以視訊順利締盟。

值得一提的是，山口縣有「政治縣」的別稱，出身於該縣的日本首相有8位，居各都道府縣之冠，安倍晉三前首相也列身在內。為了祝賀台南市議會與山口縣議會結為友好議會，安倍前首相特誌賀詞，由山口縣議會人員代為朗讀，充分顯示出山口縣議會的用心。

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