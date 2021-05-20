防疫破口+1　阿伯公園「桃園9結疫」照曝...網怒：得疫的一天！

▲不少長輩在未遵守防疫規範下群聚，恐成防疫破口。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情嚴峻，中央疫情指揮中心昨19日宣布，全國升至第三級警戒，民眾外出時須全程戴口罩，違者最重可罰1.5萬元。就有桃園的網友在臉書貼文指出，發現依舊有不少老人家仍不甩禁令，在不戴口罩且未保持社交距離下，在公園群聚聊天，讓他感到憂慮，怕成為社區的防疫破口。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」以PO文附照，只見照片中，桃園某處公園裡的大樹下，9位阿公們圍成一圈在聊天，而且很明顯可以看到，有多位長者並未配戴口罩，且還沒有保持社交距離。

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▲不少老人群聚聊天，且未保持社交距離、配戴口罩。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

照片曝光後，立刻引起許多網友留言，「防疫破口奧老狼」、「剛好解決高齡化的問題」、「兄弟一生一世疫起走」、「怎麼還在群聚！」、「得疫的一天」、「藍色條紋上衣的那位阿伯很母湯」、「最後的聚會」。

全國提升至三級警戒，中央疫情指揮中心提醒，民眾外出須戴好口罩，室內集會5人以下、室外10人以下，不戴口罩者，將依傳染病防治法，最高可罰1萬5千元。全國3級管制預計實施到5月28日，但也會再視疫情持續滾動修正。