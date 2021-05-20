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指揮中心列「記者採訪8大注意事項」！陳時中籲：別再擠一起堵麥

▲▼記者採訪注意事項。（圖／疫情指揮中心提供）

▲記者採訪注意事項。（圖／疫情指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

面對本土疫情嚴峻，指揮中心也特別提醒避免前往高風險區域，不過媒體因工作需求，對此，指揮官陳時中也特別呼籲，有些可能的接觸者，若做近距離的訪問，會是風險相當高的行為，並列出8大注意事項，請大家「不要再擠在一起來堵麥克風，盡量能以代表型態來做」。

陳時中在今（20）日在記者會上特別提到，有請媒體減少前往風險高的區域或採檢站，而近來看到，有到篩檢站去做相關採訪的，也看到對於有些可能的接觸者做近距離訪問的，「我覺得這都是非常高風險行為」。他指出，平常這些人可能下一步或下一小時就被列居家隔離，甚至過一天就可能就是確診者，這時做訪問都是一個高風險的動作。

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陳時中指出，況且在採訪這些相關高風險的人，並不能帶來重要的訊息，僅是一個比較零星片段的訊息，因此還是跟大家報告，「不要再擠再一起來堵麥克風，盡量能以代表型態做」。

陳時中接著表示，當然對高風險，在染疫高風險區域或對象，盡量不要近距離採訪，甚至沒有必要就不要，若萬一有近距離接觸，甚至15分鐘以上，盡量還是避免也要更為小心。他強調，假設發現採訪對象是確診，且有15分鐘的接觸，一定要在家自我隔離等候衛生單位通知。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，自己有症狀也要停止採訪工作，因為可能會把病毒帶給別人；同時，採訪時請徹底落實個人防疫，室內、室外保持社交距離，戴口罩配合防疫措施，受訪者一定要戴口罩，外出也全部都要戴口罩，麥克風等採訪工具應隨時清消。

陳時中補充說明，常看到記者拿麥克風堵，結束後就收起來了，但手一定會摸，此時又不小心摸到口鼻，這就是傳染機會，那時可能就會帶來很大風險；第二、若你有做這動作，最好把麥克風清消後，用塑膠袋裝起來，先不要摸，讓消毒一段時間，才會保障自己，對下一個採訪者也安全。

最後，陳時中再次強調，還是要避免沒有必要的高風險地區、高風險人的接觸，因為記者們會接觸到很多人，萬一有這種潛伏期時候，再接觸更多人，可能除了自己風險增高，對受訪者風險也會增高，「特別拜託大家特別注意一下」。

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