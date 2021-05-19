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歐巴馬證實UFO影片是真的！　美軍：每天飛行都會看到

▲不明飛行物（UFO）。（圖／翻攝自推特／Jeremy Corbell）

▲不明飛行物（UFO）。（圖／翻攝自推特／Jeremy Corbell）

實習記者巫彥臻／綜合報導

美軍奧馬哈獨立級濱海戰鬥艦（USS Omaha LCS12）日前在聖地牙哥外海拍到不明飛行物（UFO），前美國軍官指出，每天飛行都會看到，這個物體的技術領先美國1000年，歐巴馬也搭上這股話題，並證實那些UFO影片是真的。

根據CNN報導，美國網紅媒體人寇爾貝（Jeremy Corbell）15日在推特上傳一段影片，指出奧馬哈號在聖地牙哥外海時，戰情中心監控發現一個不明球狀飛行物在空中持續飛行超過1小時，最後沉入海底消失。

美國《深夜秀》（The Late Late Show with James Corden）邀請前總統歐巴馬進行視訊訪問，關於外星人及UFO的問題，他笑著回答，「2008年上任，就問官員有沒有祕密保存外星人或飛碟標本的實驗室，而我沒有辦法在節目中曝光太多。」

歐巴馬表示，「那些在空中的東西不知道到底是什麼，也無法解釋它們的移動方式和軌跡。」許多人仍努力調查它們的身影，搞清楚它們是什麼東西。

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