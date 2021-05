歐巴馬證實UFO影片是真的！　美軍：每天飛行都會看到

▲不明飛行物(UFO)。(圖/翻攝自推特/Jeremy Corbell)

實習記者巫彥臻/綜合報導

美軍奧馬哈獨立級濱海戰鬥艦(USS Omaha LCS12)日前在聖地牙哥外海拍到不明飛行物(UFO),前美國軍官指出,每天飛行都會看到,這個物體的技術領先美國1000年,歐巴馬也搭上這股話題,並證實那些UFO影片是真的。

根據CNN報導,美國網紅媒體人寇爾貝(Jeremy Corbell)15日在推特上傳一段影片,指出奧馬哈號在聖地牙哥外海時,戰情中心監控發現一個不明球狀飛行物在空中持續飛行超過1小時,最後沉入海底消失。

美國《深夜秀》(The Late Late Show with James Corden)邀請前總統歐巴馬進行視訊訪問,關於外星人及UFO的問題,他笑著回答,「2008年上任,就問官員有沒有祕密保存外星人或飛碟標本的實驗室,而我沒有辦法在節目中曝光太多。」

歐巴馬表示,「那些在空中的東西不知道到底是什麼,也無法解釋它們的移動方式和軌跡。」許多人仍努力調查它們的身影,搞清楚它們是什麼東西。

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7