傳惡劣雇主藉機扣全勤！勞工局：最重可罰100萬





▲雙北升級三級警戒，家長得請防疫照護假。（圖／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市傳出有雇主因員工請防疫照護假就扣全勤獎金，勞工局20日回應，目前沒有接獲相關檢舉，但若查有此事，最高可重罰100元，盼雇主共體時艱。

勞工局指出，雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法第22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

雙北巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課後照顧中心、托嬰中心及居家托育，自5月18日至28日全面停課、停托，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，但不強制給薪。家長的定義也擴大到養父母、祖父母等日常實際照顧兒童之人，不限父母。

另外，如果勞工家屬生活不能自理，且受「居家隔離」、「居家檢疫」、「集中隔離」或「集中檢疫」要求，需勞工親自照顧者，勞工也能請「防疫隔離假」。



勞工局指出，「防疫照顧假」及「防疫隔離假」提供勞工多一種請假上選擇，與各公私部門既有的相關請假規定併行(如：家庭照顧假、事假、特別休假等)，並沒有排他或替代的關係。

勞工局強調，上述這兩種狀況，雇主都應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。