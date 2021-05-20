修冷氣才知1人確診！師傅居家隔離「被誤傳中鏢」　女兒淚：怎麼辦

▲爸爸去維修冷氣，豈料客戶家有人確診。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《爸爸跑客戶家！修一半「有確診者」她氣哭：為了吹冷氣，隱匿消息》，一名女網友淚訴，家裡經營電器行，最近爸爸去客人家維修冷氣，前後去了兩次，事後才得知，該戶某一家人確診新冠肺炎。原PO一家人機警通報，並進行居家隔離防護，豈料鄰居卻亂傳「爸爸已確診」，讓原PO委屈又無助。

「他們真的是不把我們的命當成命！」原PO在Dcard氣憤表示，爸爸去第二次的時候，客戶一家人都沒戴口罩，看到他要上樓了才把口罩戴起來。如今，爸爸趕緊自主通報隔離，也把鐵門關下來，無奈鄰居不分青紅皂白，亂傳「我們家確診！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於正值電器行大月，原本預排的客人，紛紛急著取消維修、安裝冷氣，更口出惡言「我不要了，都是病毒」，讓爸爸感到難過又無助。而媽媽為了向客人解釋緣由，甚至說到一半心累痛哭。

▲原PO做看板反擊！（圖／翻攝Dcard）



原PO在一旁陪伴，也淚流滿面直呼，「我們明明才是受害者，卻要受到這樣的歧視？接觸到確診者也不是我們願意。」目前，原PO已手寫看板，向鄰居呼籲「目前只是居家隔離，並非確診，繼續誤傳恐遭罰300萬」，並請里長協助撇清確診謠言。

文章曝光後，網友紛紛力勸提告，「門口貼公告，詳細說明你們有接觸為了大家安全自我隔離，若再亂傳謠言就法律解決，辛苦了」、「支持原PO提告，這些散播假消息真的社會亂源，吉起來直接領年終」、「社會就是有這些智障來製造大家恐慌，這樣身體不舒服的人誰敢自動通報，支持告下去」。

▼網友給予正能量！（圖／翻攝Dcard）

